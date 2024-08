Maraisa explica adiamento no matrimônio com Fernando Mocó após polêmica de término

O empresário Fernando Mocó e a cantora Maraisa decidiram reatar o noivado após um término relâmpago meses antes do casamento

Maiara e Maraisa concederam uma breve entrevista à imprensa após um show na cidade de Barretos, que aconteceu no último sábado (17). Na ocasião, Maraisa decidiu abrir o coração sobre o relacionamento com Fernando Mocó, que foi marcado por um "término relâmpago" meses antes do matrimônio acontecer.

Em bate-papo com o Portal LeoDias, a artista contou que ainda irá se casar, confirmando a informação, anteriormente dada por Lucas Pasin, de que precisou adiar a data após o desentendimento com o parceiro:

"Esse casamento vai sair. Tivemos que mudar a data por causa de alguns problemas como todo casal, o que não vêm ao caso. Estamos felizes e Deus está nos abençoando", contou ela durante a entrevista. Durante a estadia da dupla na cidade, Fernando também se fez presente, como Maraisa também revelou.

O casamento estava previsto para o dia 3 de outubro deste ano, no entanto, com a polêmica do término e o adiamento, os noivos ainda não bateram o martelo sobre uma nova data. Apesar da confusão, Maraiasa mostrou que o clima de paz reina na relação e resgou elogios ao noivo:

"Ele está em Barretos porque é meu 'parceirão', sempre. (Está) Nos melhores momentos da minha vida e faz questão de estar junto", revelou a cantora.

O que aconteceu com Fernando e Maraisa

O relacionamento de Maraisa com o empresário começou no ano passado e, em setembro, o casal anunciou que iria se casar.

Porém em julho de 2024, fãs estranharam que Maraisa arquivou algumas fotos com o noivo, o que causou especulações de que tudo entre eles havia acabado, mesmo com data para o casório. A cantora também deu unfollow no noivo.

Maraisa chegou até a ironizar a situação, mostrando aos seguidores que estava sozinha em um quarto de hotel e disparou: "Aqui só tem um prato, ou seja, solteira".