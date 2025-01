Maíra Cardi radicaliza o visual e impressiona ao surgir com os fios ruivos

A influenciadora Maíra Cardi decidiu mudar o visual e surpreendeu ao mostrar o novo tom de seu cabelo; veja transformação

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi surpreendeu os seguidores na última quarta-feira, 22, ao revelar que realizou uma transformação radical em seu visual. Ela, que até então estava com luzes nos fios, deixou o estilo 'morena iluminada' para trás e apostou no ruivo.

Em seu perfil oficial no TikTok, Maíra compartilhou detalhes da mudança por meio de um vídeo registrado ainda no salão de beleza. Ao final da gravação, a famosa aparece já em sua casa exibindo o novo cabelo.

"Gostaram do resultado?", perguntou a coach na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas. "A cor é maravilhosa igual a você", declarou uma seguidora. "De todos os cabelos que ela teve, esse foi o que mais combinou, realçou a beleza dela", disse outra.

Vale lembrar que a última mudança radical feita por Maíra Cardi em seu visual foi o corte de cabelo. A influenciadora digital, que possuía os fios bem longos, aderiu ao estilo chanel e impressionou ao desapegar do cabelão.

Confira o novo visual de Maíra Cardi:

Filha de Maíra Cardi come chocolate pela primeira vez

Recentemente, Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais a reação de sua filha Sophia, de seis anos, ao experimentar chocolate pela primeira vez. Filha da influenciadora com o ator Arthur Aguiar, a pequena não havia consumido açúcar ou doces até completar cinco anos e meio.

"Quem me acompanha sabe que sou muito regrada com alimentação, e há um motivo para isso", iniciou Maíra. Na sequência, a coach detalhou como a mudança na alimentação foi fundamental em sua vida após vencer um câncer de tireoide, fazendo com que ela adotasse um estilo de vida disciplinado; confira mais detalhes!

