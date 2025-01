Que fofa! Sem consumir açúcar até os cinco anos, a filha de Maíra Cardi, revelou como se sentiu ao experimentar chocolate pela primeira vez; assista

Nesta semana, Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais a reação de sua filha Sophia, de seis anos, ao experimentar chocolate pela primeira vez. Filha da influenciadora com o ator Arthur Aguiar, a pequena não havia consumido açúcar ou doces até completar cinco anos e meio.

“Quem me acompanha sabe que sou muito regrada com alimentação, e há um motivo para isso”, iniciou Maíra no TikTok. Na sequência, a coach detalhou como a mudança na alimentação foi fundamental em sua vida após vencer um câncer de tireoide, fazendo com que ela adotasse um estilo de vida disciplinado. “Muitas pessoas acham que isso é exagero, mas, para mim, é um cuidado com a saúde dela. Ela mesma já entende e valoriza isso.”, ressaltou.

Sophia teve sua primeira experiência com chocolate em uma festa de aniversário. Maíra levou opções saudáveis para a filha, mas quando ela viu um pirulito, demonstrou vontade de experimentar. Após explicar que não era algo para consumir com frequência, a influenciadora deixou Sophia provar. “Ela comeu um pedacinho, mas nem gostou muito, porque não está acostumada.”

Na sequência, a mamãe coruja exibiu um vídeo da filha relatando a primeira experiência. “Oi gente, tudo bem? Eu já cresci agora, né? Agora eu já sei qual são as frutas… Antes de comer besteira, lógico que não precisa ser todo dia, é raro! É raro eu comer besteira! Quando a minha dinda tá eu posso, porque ela já me deu pipoca com chocolate e M&M… Ela já me deu e foi o melhor dia da minha vida!”, disse ela.

Assista:

Maíra Cardi relembra vazamento de vídeo íntimo após BBB

Na última quarta-feira,15, Maíra Cardi participou do podcast A CEO Tá On e relembrou um momento difícil que viveu após sua participação no Big Brother Brasil 9, reality show exibido pela Rede Globo.

A life coach teve um vídeo íntimo vazado. "Quando eu saí do BBB, eu tive um problema gravíssimo. Eu era casada, e eu não sabia que meu ex-marido, do celular dele, fez um vídeo de um momento íntimo nosso. No final do vídeo, eu olho para ele e falo: 'Você não está filmando, né?'. Ele fala: 'Não'. Ou seja...", disse ela.

Em seguida, a famosa ainda afirmou que tem certeza que o ex-marido não foi o responsável pelo vazamento das imagens. "Por que eu tenho certeza de que não foi? Porque esse celular, ele passou para mim... Era meu, e eu perco tudo. Eu perdi esse celular três anos antes do Big Brother, no aeroporto do Rio de Janeiro. E aí, depois que eu fiquei famosa, alguém que achou o celular e não jogou o vídeo fora percebeu que era eu e jogou na internet", disse.

Leia também:Maíra Cardi relembra experiência traumática na infância