Thiago Nigro faz novo desabafo após Maíra Cardi perder o bebê: 'Dor tão profunda'

O influenciador digital Thiago Nigro compartilhou um novo desabafo nas redes sociais após perder o bebê que esperava com Maíra Cardi

O influenciador digital Thiago Nigro escreveu um novo texto sobre a dor de perder um filho. O bebê que ele e a esposa, Maíra Cardi, esperavam parou de evoluir e aconteceu um aborto espontâneo. Nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 6, ele falou como tem se sentido e sobre sua atitude de compartilhar um vídeo com detalhes sobre a perda do bebê.

"Quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Não existe manual nem como se preparar para uma dor tão profunda. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento", iniciou ele na publicação.

"O que mais dói, além da nossa perda, é ver algumas pessoas, incluindo parte da mídia, questionando nossa dor. Já fomos acusados até mesmo de fingir a gestação, de inventar tudo isso. Recebi mensagens de repórteres dizendo que a gravidez era mentira, baseando-se em detalhes técnicos, como a data do ultrassom. É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim", continuou Nigro.

E seguiu: "Sempre fui uma pessoa lógica e estruturada, do tipo que procura entender tudo por uma perspectiva racional. Mas, quando algo assim acontece, toda a lógica desaparece. Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Tenho vivido meu luto em silêncio, à minha maneira, enquanto tento processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Não existe protocolo para o luto".

Em outro trecho, ele contou que não esperava ter o filho em mãos. "Não esperávamos que Maíra teria cólicas e entraria em trabalho de parto. Ninguém nos avisou. Conseguem imaginar o nosso susto? Não estávamos preparados para isso", confessou.

Thiago falou também falou sobre as especulações de que estaria usando a morte do herdeiro para ganhar engajamento. "Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por likes. A mesma mídia que fala sobre o assunto para ganhar audiência. Dizem que não deveria ter mostrado, mas eles mostram --em troca de ódio e cliques. Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em likes. É absurdo".

Leia também: Maíra Cardi se manifesta após Thiago Nigro exibir detalhes sobre perda de bebê

Veja o desabafo completo:

Desabafo de Thiago Nigro (Reprodução/Instagram)