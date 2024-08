Maiara exibe corpão sarado ao renovar o bronzeado à beira da piscina

Nas redes sociais, a cantora Maiara exibiu seu corpão sarado ao aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina

A cantora Maiara aproveitou o dia ensolarado nesta terça-feira, 13, para renovar o bronzeado. A irmã gêmea de Maraisa compartilhou nas redes sociais um vídeo curtindo o dia à beira da piscina.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista esbanjou toda sua beleza e ostentou seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni com borboletas estampadas, enquanto curtia o cenário paradisíaco.

Recentemente, Maiara curtiu alguns dias de descanso no sítio de seu cunhado, Fernando Mocó, em Araguanã, no Tocantins, na companhia da irmã, Maraisa, e da cantora Lauana Prado, que postou uma foto delas juntas e falou sobre o momento de lazer com as amigas.

"Que acaso bonito demais, minhas 'cumade!' Sempre bom encontrar com vocês, ainda mais nesse nosso paraíso!", declarou Lauana na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "Meu Deus, arrasaram", disse uma. "Que fotão", elogiou outra. "Lindas... que Deus abençoe e proteja vocês", comentou mais uma.

Confira:

Maiara curte o dia na piscina - Reprodução/Instagram

Maiara chama atenção dos fãs ao mostrar flexibilidade

A cantora Maiara surpreendeu os seguidores das redes sociais na última quinta-feira, 8, ao mostrar toda sua flexibilidade. Em seu perfil oficial no Instagram, a irmã da cantora Maraisa compartilhou uma sequência de fotos em que aparece usando uma calça e uma regata com estampa de cobra, além de uma bota de salto alto, e em uma das fotos, ela exibe toda sua elasticidade.

A pose da artista chamou a atenção dos seguidores. "Tentei fazer igual e travei aqui na sala", brincou um seguidor. "Eita que baixou a Rebecca Andrade na Maiara. Gata", escreveu outra. "Se eu faço isso, quebro a coluna", falou uma fã. "Amo uma contorcionista", comentou mais uma. "Só não faço igual porque não tenho esse traje de cobra", confessou uma admiradora. Confira as fotos!