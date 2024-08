A cantora Lauana Prado compartilhou um momento na companhia da dupla Maiara e Maraisa à beira do rio Araguaína. Veja a foto!

A cantora Lauana Prado está curtindo uns dias de descanso no sítio de Fernando Mocó, em Araguanã, no Tocantins, na companhia da dupla Maiara e Maraisa. E em uma publicação no feed do Instagram, nesta quarta-feira, 07 as três posaram juntas em uma foto.

"Que acaso bonito demais, minhas 'cumade!' Sempre bom encontrar com vocês, ainda mais nesse nosso paraíso!", declarou Lauana na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "Meu Deus, arrasaram", disse uma. "Que fotão", elogiou outra. "Lindas ...que Deus abençoe e proteja vocês", comentou mais uma.

Lauana Prado curte momento romântico com namorada

Além das amigas, Lauana também está curtindo a folga no Tocantins na companhia da namorada, Tati Dias. Nesta terça-feira, 6, as duas tiveram um momento para lá de romântico ao curtirem o pôr do sol no rio Araguaia. Em sua conta no Instgram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado na amada diante do cenário paradisíaco.

"O Araguaia é bálsamo de amor e paz", escreveu ela na legenda da publicação. E o post recebeu inúmeros comentários. "Silêncio, Lauana Prado está amando", escreveu um internauta. "A diferença de altura sendo o charme do namoro", brincou outra. "É demais para os nossos corações", escreveu uma terceira.

Clima de romance

Recentemente, a cantora Lauana Prado ganhou uma declaração de amor de sua namorada, Tati Dias. A estrela foi homenageada pela amada com um recado nos stories do Instagram junto com uma foto delas trocando carinhos durante um encontro.

Na imagem, Tati disse: “A saudade quando transborda”. Então, ela compartilhou um texto escrito por Nino Andrade. Ao ver a homenagem, Lauana fez questão de responder com uma mensagem repleta de amor. "Quando penso que não posso mais me surpreender, você vem e me dá um afago assim... sem nenhum motivo aparente. Minha saudade tem nome e é linda de viver", contou.