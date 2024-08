Maiara chama atenção dos fãs ao mostrar flexibilidade

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar toda sua flexibilidade

A cantora Maiara surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 8, ao mostrar toda sua flexibilidade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a irmã da cantora Maraisa compartilhou uma sequência de fotos em que aparece usando uma calça e uma regata com estampa de cobra, além de uma bota de salto alto, e em uma das fotos, ela exibe toda sua elasticidade.

A pose da artista chamou a atenção dos seguidores. "Tentei fazer igual e travei aqui na sala", brincou um seguidor. "Eita que baixou a Rebecca Andrade na Maiara. Gata", escreveu outra. "Se eu faço isso, quebro a coluna", falou uma fã. "Amo uma contorcionista", comentou mais uma. "Só não faço igual porque não tenho esse traje de cobra", confessou uma admiradora.

Recentemente, Maiara chamou a atenção ao aparecer com o umbigo tampado. Depois de contar que está apostando em terapias biomagnéticas e alimentação ayurvédica, do sistema de Medicina tradicional da Índia e que surgiu há mais de 4 mil anos, a famosa revelou que está colocando esparadrapo no umbigo. A prática de fechar o local é feita para se proteger de energias ruins. A ação é uma crença muito antiga e é conhecida como o chakra umbilical.

Maiara faz novo desabafo sobre ausência em tributo à Marília Mendonça

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, se pronunciou novamente a respeito do tributo à Marília Mendonça (1995-2021), com previsão para outubro deste ano, em São Paulo. Durante um show na última segunda-feira, 5, a artista reforçou o motivo para ter recusado participação no show de homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência'.

"Quem conheceu a Marília fora do palco, ela era maior que a artista, né? Muito maior. E realmente, a gente tem a grande honra… eu não sei porque ela fez isso, de gravar as músicas dela em vida com 'As Patroas', eu me sinto muito honrada. Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma [...]", desabafou em um trecho. Saiba mais!