Michel Teló exibe momento da intimidade com Thais Fersoza: 'A gente ama'

Após renovarem os votos com grande festa, Michel Teló exibe momento romântico com Thais Fersoza; casal teve vale night especial

O cantor Michel Teló mostrou um momento de sua intimidade com a esposa, a apresentadora e atriz Thais Fersoza. Nesta quinta-feira, 07, o artista compartilhou fotos da noite que tiveram sem os filhos, Melinda e Teodoro, e encantou ao exibir como são apaixonados.

Arrumadinho, o casal saiu para jantar no restaurante favorito dele. Para o momento com a amada, Michel Teló caprichou no look e colocou até uma camisa azul. Já Thais Fersoza apostou em um vestido longo escuro.

"A gente ama ter nossos momentos… Ainda mais no lugar favorito de todos", escreveu o cantor ao surgir ao lado de sua eleita, com quem renovou os votos do casamento há algumas semanas no Cristo Redentor.

Após o grande evento, que contou com a presença de vários famosos, Michel Teló e Thais Fersoza mostraram qual foi a lembrancinha da cerimônia. É bom lembrar que os filhos entraram com eles no momento muito emocionante.

Surpresa de Thais Fersoza para Michel Teló

Após exibir as fotos oficias da cerimônia de renovação de votos com Thais Fersoza, o cantor Michel Telópostou um vídeo para mostrar um pouco da festa que eles realizaram para comemorar os dez anos de casados.

O cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, que contou com uma surpresa especial para Teló: um show do cantor colombiano Carlos Vives, preparado por Thais Fersoza.

Ao postar o vídeo em seu perfil no Instagram, o pai de Melinda e Teodoro falou sobre a comemoração. "Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!", disse o artista.

