Luciana Gimenez revela curvas tatuadas e muito torneadas na praia; veja

Curtindo praia na Bahia, Luciana Gimenez revela corpaço sarado e também suas tatuagens ao surgir de biquíni; confira as fotos

A apresentadora Luciana Gimenez está curtindo os últimos dias do ano em Trancoso, na Bahia. Neste sábado, 28, famosa compartilhou cliques na praia e chamou a atenção ao surgir deslumbrante em um biquíni amarelo.

Usando o modelo fininho, a modelo deixou à mostra suas curvas torneadas e até revelou algumas de suas tatuagens mais escondidas. Fazendo poses na areia, a musa esbanjou beleza e mostrou os desenhos perto da axila.

"Do jeito que eu gosto, sol, mar e muito amor", escreveu na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a comunicadora da RedeTV! de elogios. "Rainha da beleza", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Em seus stories, Luciana Gimenez contou que escolheu Trancoso, na Bahia, um de seus lugares favoritos, para passar os últimos dias do ano com amigos e o filho caçula, Lorenzo Gabriel, fruto do casamento vivido com o apresentador e um dos donos da RedeTV!, Marcelo de Carvalho.

Ainda recentemente, a famosa deu o que falar ao dizer que deixa o caçula viajar na classe econômica enquanto vai na excecutiva. Após causar polêmica, Gimenez se explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", brincou ela.

