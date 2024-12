Lívia Andrade ostenta curvas impecáveis ao curtir o dia na praia

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia na praia

Lívia Andrade movimentou as redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques aproveitando o dia em uma praia.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a apresentadora aparece ostentando seu corpão escultural ao usar um biquíni fininho, enquanto mergulha no mar. Ao dividir os registros, Lívia aproveitou para se despedir de 2024.

"31 de dezembro. Sol, Sal, Mar e muitas bênçãos... Obrigada, chegamos até aqui sãos e salvos graças a Deus. Não é fácil e se fosse não teria graça, então vamos comemorar, estamos vivos!!! Um brinde as batalhas que enfrentamos silenciosamente", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Lindíssima", falou uma fã. "Diva", comentou mais uma.

Confira:

Lívia Andrade revela presente deixado por Patrícia Abravanel em camarim da Globo

A TV brasileira ganhou mais um momento histórico no último domingo, 15! Isso porque, o 'Melhores do Ano 2024', exibido na TV Globo, contou com a presença especial de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) no palco do evento.

Durante a atração, apresentada por Luciano Huck no 'Domingão', Patrícia falou sobre o legado do pai, que recebeu uma bela homenagem. A herdeira de Silvio, que avistou Lívia Andrade na plateia de convidados, ainda revelou que havia deixado um presente para ela no camarim.

Após o 'Melhores do Ano' chegar ao fim, Lívia contou ao público o que ganhou da antiga colega de trabalho. "Sei que todos estão curiosos. Veio um Sisi que amei muito, um perfume da Jequiti e um relógio com a voz do Silvio. Muito especial. Ah, e também veio um aviãozinho", revelou ela. No registro, ainda foi possível ler o cartão escrito por Patrícia: "Lívia, muito feliz por sua trajetória. Continue nessa missão linda de levar alegria, brilhando cada vez mais". Confira!

