Lívia Andrade exibe corpo escultural em dia de praia: 'Maravilhosa'

Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao mostrar novas fotos das suas férias. A apresentadora, que faz parte do elenco do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, ganhou elogios ao exibir suas curvas impecáveis, enquanto fazia várias poses na areia da praia.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a famosa aparece usando um biquíni branco, uma saída de praia com estampa de pavão e óculos escuros. "Pavão misterioso...", escreveu na legenda. O post recebeu diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Simplesmente maravilhosa", escreveu outra. "Belíssima", afirmou uma fã.

Na última terça-feira, 31, Lívia postou fotos na praia e se despediu de 2024. "31 de dezembro. Sol, Sal, Mar e muitas bênçãos... Obrigada, chegamos até aqui sãos e salvos graças a Deus. Não é fácil e se fosse não teria graça, então vamos comemorar, estamos vivos!!! Um brinde as batalhas que enfrentamos silenciosamente", disse a famosa.

Confira:

Lívia Andrade revela o que ouviu de Patricia Abravanel em reencontro na Globo

A apresentadora Lívia Andrade revelou novos detalhes de como foi o seu reencontro com Patricia Abravanel. As duas se encontraram nos estúdios da Globo durante a edição ao vivo do prêmio 'Melhores do Ano'. Inclusive, a loira contou que ouviu uma revelação sobre Silvio Santos da filha dele.

Patricia contou para Livia que o pai ficou feliz em ver a colega na Globo. "Conversando com a Patricia nos bastidores, ela me contou algo que me deixou muito feliz. Que ele [Silvio Santos] acompanhou a minha ida para a Globo e ficou feliz com isso. Aí eu ganhei a minha noite! Se hoje eu estou na Globo, é graças ao Silvio. Graças ao tempo e investimento dele. É por ele também", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL. Saiba mais!

