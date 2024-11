Junto com o namorado, Lívia Andrade curte premiação de música nos Estados Unidos

Uau! Marcando presença em uma premiação de música nos EUA, Lívia Andrade arrancou elogios dos fãs ao posar ao lado do namorado, Marcos Araújo

Na última quarta-feira, 20, Lívia Andrade participou da 58ª edição do CMA Awards, o renomado Prêmio Anual da Associação de Música Country, realizado na Bridgestone Arena, em Nashville, Tennessee. A apresentadora esteve acompanhada do namorado, o empresário Marcos Araújo, e arrancou suspiros com as fotos compartilhadas.

Para a cerimônia, Lívia apostou em um vestido prateado longo com mangas compridas e uma fenda marcante na perna, complementando o visual com botas e um chapéu country, em sintonia com o tema do evento.

Apesar de geralmente manter o relacionamento longe dos holofotes, a artista abriu uma exceção e posou ao lado de Marcos durante a premiação. "Que noite, meus amigos", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Casal top! Sou fã", ressaltou outra. "Maravilhosos", escreveu mais uma.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe sua barriga após a lipoaspiração

A apresentadora Lívia Andrade revelou o resultado de sua cirurgia plástica. Pela primeira vez desde que fez a lipoaspiração, ela apareceu com a barriga à mostra nas redes sociais e ostentou o abdômen reto e definido.

Nas novas fotos, a loira apareceu com a barriga de fora ao usar um conjunto de calça e top de um ombro só. Ela atraiu os olhares para sua cinturinha fina e o abdômen sarado.

“Banho de ervas. Alecrim, arruda, hortelã, eu amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Isso é o que eu chamo de barriga chapada. Me deu uma inveja”, disse um internauta. “Arrasou na lipo”, declarou outro. “Tá top”, comentou mais um.

A cirurgia plástica de Lívia Andrade aconteceu no final de setembro de 2024. Ela fez a LipoLAD em uma clínica de São Paulo, sendo que o procedimento custa em torno de R$ 100 mil. Confira o resultado!