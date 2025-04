Sabrina Sato se diverte em aulão com a mãe e a irmã

Magérrima, Sabrina Sato ostenta sua beleza impecável ao usar macacão justíssimo para aula de alongamento com a mãe e a irmã

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou a manhã desta sexta-feira, 25, para se exercitar em grupo. Ela marcou presença em um aulão com exercícios de alongamento e yoga ao lado da mãe, Kika Sato, e da irmã, Karina Sato.

Para a ocasião, a estrela usou um macacão marrom justíssimo ao corpo e ostentou sua beleza impecável. O evento teve o objetivo de proporcionar um momento de bem-estar durante o lançamento de uma coleção de moda fitness.

Atualmente, Sato comando o reality show Minha Mãe Com Seu Pai, que estreia no dia 30 de abril no Globoplay.

História de amor de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde o início de 2024. Os rumores começaram um pouco antes do Carnaval e depois eles curtiram juntos o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, eles viajaram e assumiram o namoro publicamente.

Em setembro, o ator revelou que estava noivo da apresentadora durante uma participação no 'Domingão com Huck', durante uma interação com Luciano Huck. "Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas", disse o apresentador. "Agora é noiva!", comentou Prattes. Depois, Sabrina participou do programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, e exibiu o anel de noivado.

