Klara Castanho e Maisa aproveitam dia de praia no Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira, 12, Klara Castanho encantou os seguidores ao compartilhar cliques de um dia ensolarado ao lado da amiga, Maisa Silva. As atrizes curtiram uma tarde de praia no Rio de Janeiro e não deixaram de registrar os momentos!

"Cariocax", escreveu Klara na legenda da publicação, brincando com o sotaque típico dos moradores da cidade. Nas fotos, a dupla posou próximo ao mar, com roupas leves para aproveitar o sol.

E nos comentários, não faltaram elogios de fãs e amigos. "Melhor amizade da face da terra", opinou uma seguidora. "Eu ainda consigo vê uma menina de 12 anos nela… Muito fofa", elogiou outra, se referindo à Klara. "Posso saber QUANDO vou ver vocês? Grata", brincou a escritora Thalita Rebouças.

Klara Castanho ganha elogios ao passar por transformação no visual

Klara Castanho arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na última terça-feira, 10, ao exibir seu novo visual. Ela passou por uma transformação e surgiu usando os fios curtinhos.

Nas duas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece com o cabelo em um corte chanel e com franjinha. Além disso, Klara caprichou no carão e na maquiagem. "De repente", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A mudança no visual recebeu diversos elogios. "Tá linda", escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Esse cabelo "nasceu" pra você", afirmou a atriz Carol Castro. "Isso tá tudo", falou a atriz Leticia Colin. "Linda", comentou a atriz Jeniffer Nascimento. "Que impacto", disparou um fã. "Você nasceu para usar corte de cabelo curto", observou um seguidor.

Vale lembrar que Klara está longe das novelas desde Além do Tempo (2015) e ela está se preparando para voltar aos folhetins. A atriz foi escalada para Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. A trama deve substituir No Rancho Fundo em 4 de novembro. Confira os registros do novo visual!