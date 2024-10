Maisa Silva homenageia Klara Castanho em aniversário: 'Voa alto'

Maisa Silva usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para a amiga Klara Castanho, que está completando 24 anos

Neste domingo, 6, Klara Castanho está completando 24 anos de vida e tem recebido inúmeras homenages nas redes sociais.

Maisa Silva fez questão de relembrar alguns momentos especiais ao lado da amiga e se declarou no Instagram.

"Happy national klara's day!!! Ô minha amiga, se desse para traduzir nossa comunicação apenas com olhar em palavras, eu colocaria nesse texto... mas esse tipo de encontro é raro e difícil de descrever. Ainda bem que eu tenho você. Ainda bem que a gente pode conviver na vida, na arte, no bom, no ruim, no Carnaval, bastidores e contar uma com a outra independente da ocasião. Te amo e te desejo toda felicidade, proteção, amor e saúde do mundo! Que sua intuição aguçada siga sendo sua melhor amiga, que Deus ilumine seus caminhos para que você possa sempre brilhar. Voa alto, estou sempre aqui por você. Ma loves Kla", escreveu ela na legenda da publicação.

Maisa Silva e Klara Castanho poderão ser vistas em breve na tela da Globo. As atrizes darão vida à Bia e Eugênia, respectivamente, na novela Garota do Momento.

Drama pessoal

Klara Castanho completa 24 anos neste domingo, 6. A atriz está vivendo uma nova e feliz fase de sua vida. Depois de se dedicar ao cinema e ao streaming, ela volta às novelas da TV Globo no papel de Eugênia, em Garota do Momento, próxima trama das 18h.

A artista está deixando para trás um dos momentos mais delicados que enfrentou há dois anos. Em 2022, Klara revelou, por meio de carta aberta, que gerou um bebê após um estupro. No relato, a atriz explicou que a gravidez aconteceu após um crime. Ela só descobriu que esperava um bebê no final da gestação, e por isso, optou por dar a criança à adoção.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada”, comentou a artista na carta, publicada no Instagram.

Segundo Klara, todas as precauções médicas foram tomadas após sofrer o abuso sexual. Ela realizou exames e tomou a pílula do dia seguinte. Não teve mudanças físicas e hormonais. Contudo, alguns meses depois, quase no término da gestação, começou a passar mal e descobriu que estava grávida. "Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Não tinha ganhado peso e nem barriga. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê. Um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher", escreveu ela, revelando ainda que o profissional que a atendeu não teve empatia pela situação.

A atriz tomou a decisão de entregar o bebê para adoção em processo sigiloso e seguindo todas as etapas obrigatórias. "Não tinha (e não tenho) condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo o que ela merece ter", explicou. "Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei", destacou Klara.

Ela disse ainda que, no dia do parto, uma enfermeira a questionou: "Imagina se tal colunista descobre essa história?". Ao chegar no quarto, ela já havia recebido mensagens do colunista, cujo nome não foi citado na carta. "Conversei com ele, expliquei tudo o que tinha me acontecido. Ele prometeu não publicar".