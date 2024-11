Klara Castanho curte folga na praia e exibe boa forma em novas fotos

No ar na novela Garota do Momento, da Globo, Klara Castanho aproveita a manhã de folga para renovar o bronzeado na praia

A atriz Klara Castanho exibiu toda a sua beleza ao curtir a manhã de sol na praia do Rio de Janeiro. Durante um momento de folga das gravações da novela Garota do Momento, da Globo, a estrela renovou o bronzeado e curtiu a vista do mar.

Inclusive, ela fez fotos do seu momento de descanso e compartilhou com os fãs. Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni azul e deixou à mostra suas curvas impecáveis e boa forma.

Nos comentários, ela foi elogiada pelos seguidores. “Oi linda”, disse um fã. “Você está no auge da beleza. É impressionante”, comentou outro. “Deusa”, afirmou mais um. “Lindíssima”, escreveu outro.

Klara Castanho mostrou detalhes de sua festa de aniversário

Em outubro de 2023, a atriz Klara Castanho completou 23 anos de vida e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques da celebração. Nas imagens, a aniversariante surge usando um moletom cinza, enquanto posa sorridente com seu bolo de aniversário personalizado.

Ao abrir o álbum de fotos da festa, Klara aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu ao completar mais um ano de vida. "Obrigada a quem esteve, e a quem desejou. 23. que sorte a minha!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

