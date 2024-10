Klara Castanho chora em retorno às novelas e revela trauma de personagem: 'Desejo de muito tempo'

Em Garota do Momento, personagem de Klara Castanho promete emocionar o público. A atriz conta detalhes do seu retorno à TV em entrevista nos Estúdios Globo

Klara Castanho (24) não esconde a emoção de retornar às novelas após nove anos da sua atuação em Além do Tempo (2015). Ela está confirmada em Garota do Momento, trama assinada por Alessandra Poggi e que estreia na próxima segunda-feira, 4, substituindo No Rancho Fundo na faixa das seis.

Em entrevista coletiva na festa de lançamento da novela, nos Estúdios Globo, com participação da CARAS Brasil, a atriz conta que não conteve as lágrimas ao assistir pela primeira vez a chamada da sua personagem, Eugênia.

"Eu dei uma charadinha. É a realização de um desejo de muito tempo, e é todo o meu melhor, espero que as pessoas amem a Eugênia. Ela é uma menina apaixonada, uma menina levemente afrontada no seu tempo, nos limites que é ser afrontada no seu tempo na época. Mas é uma menina que busca autoestima, aceitação, que tem uma família muito maravilhosa, que acolhe muito, que cuida muito", diz.

A personagem de Klara sofre com uma cicatriz em um dos braços provocada por um incêndio na infância. Sua mãe Tereza (Maria Eduarda de Carvalho) se sente culpada pelo acidente e acaba sofrendo de diferentes maneiras ao longo da história. "E a gente vai acompanhar um crescimento, um entendimento, principalmente em relação às cicatrizes dela, que acompanham e são um tipo de insegurança para ela", explica.

"Ela passou por um incêndio quando criança, então ela tem os traços queimados. Isso é um motivo de ter muito cuidado e ser muito autoconfiante pra ela essa questão pra que ela não mostre, pra que ela não se sinta julgada, ela tem medo das pessoas terem nojo dela. Então a gente trata disso muito cuidadosamente", adianta.

Klara Castanho conta que Eugênia é diferente da personagem que vive na década de 1950. A atriz afirma que é determinada no que quer e revela aprendizado com as cenas da Eugênia gravadas até o momento do lançamento da novela.

"Sim, eu acho que ela é muito disposta a vencer os medos dela, e isso tem muito da clássica. Tanta coisa! Mas a gente está falando de uma novela de época, então eu acho que a principal coisa que nos difere é essa ânsia por aceitação. Eu quero que as pessoas entendam o que eu faço, mas não necessariamente aceitem. Eu aprendi muito na minha vida a entender os meus caminhos, e ela busca uma aceitação absurda, principalmente em relação ao visual dela", conclui.

VEJA CHAMADA DE GAROTA DO MOMENTO:

