Klara Castanho chama atenção ao exibir corpo sarado em dia de praia

A atriz Klara Castanho ganhou elogios ao mostrar que aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em praia do Rio de Janeiro

Klara Castanhoaproveitou a folga do trabalho para curtir o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado ao renovar o bronzeado.

Para curtir o merecido descanso, a atriz surgiu usando um biquíni preto e óculos escuros e ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos que tirou na praia. Nas imagens, Klara aparece fazendo pose na areia e também saindo do mar após um mergulho. "Monotemática até quando der", brincou a artista na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários elogiando a beleza da famosa. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Simplesmente linda", afirmou uma fã. "Mulher mais linda do mundo. Perfeita", falou mais uma.

Vale lembrar que Klara Castanho está no ar na novela 'Garota do Momento', da TV Globo, interpretando a personagem Eugênia. O folhetim marca o seu retorno às novelas após um período de sete anos.

Confira:

Klara Castanho arranca elogios ao abrir retrospectiva de 2024

No começo de dezembro, Klara Castanho usou as redes sociais para celebrar os momentos vividos em 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz refletiu sobre as principais conquistas do ano e não escondeu a gratidão pelas oportunidades.

"Como vou ser triste se esse ano eu lancei mais uma temporada de série que eu amo, participei do Dança dos Famosos, rodei um longa que chega aos cinemas no que ano quem, trabalhei com marcas que amo, lançamos a última temporada de 'De Volta aos 15', voltei para as novelas e agora estamos no ar de segunda a sábado às 18h em Garota do Momento", escreveu ela na postagem, reunindo diversas fotos especiais. Veja a publicação!

