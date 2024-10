Klara Castanho arranca suspiros ao exibir nova sequência de fotos

Em nova postagem nas redes sociais, a atriz Klara Castanho recebeu chuva de elogios ao compartilhar cliques 'perdidos' no rolo da câmera

Nesta terça-feira, 22, Klara Castanho movimentou as redes sociais ao compartilhar uma nova sequência de fotos em seu perfil oficial no Instagram. A atriz reuniu diversos cliques que estavam 'perdidos' em seu rolo de câmera.

Nos registros, Klara posou na praia, em casa, no carro e mega produzida em fotos no espelho. "Fotos belas de um rolo", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Tão lindinha", escreveu uma internauta. "Simplesmente maravilhosa", disse outra. "Eu amei demais esse corte, te deixou ainda mais sensacional, lindaa, perfeita!", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho)

Klara Castanho revela amadurecimento em seu retorno às novelas

Após um período de sete anos, Klara Castanho está de volta às novelas da Globo com Garota do Momento, próxima trama das 18h00 da Globo. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da história e conversou com a atriz. Ela analisou sua jornada na arte e confessou amadurecimento: "Mais bagagem".

Em Garota do Momento, Klara Castanho será responsável por dar vida a Eugênia. A trama marca o retorno de Klara Castanho às novelas da Globo após um período de sete anos. A atriz celebra essa volta e confessa que sua personagem a fez acessar novas experiências em sua carreira.

"Eu fiquei fora das novelas durante sete anos e dizem que esse é o número da sorte, então, eu fico muito feliz de voltar em uma personagem que me dá tantas possibilidades. A Eugênia me faz acessar lugares muito diferentes, tanto emocionalmente quanto de personagem, experiências, vivências e reviravoltas", complementa.

Sobre retornar em uma novela de época, a atriz declara: "Desde o primeiro momento, me faz questionar justamente essa possibilidade de vivenciar coisas novas em um período tão diferente. Eu tenho 24 anos, tenho zero conhecimento sobre o que foi 1950, mas nos estudos a gente descobre que muitas possibilidades surgiram a partir dali e é isso que eu quero trazer e que eu vejo a cada capítulo, cena, no mínimo, no gestual, vestimenta. Esse corte de cabelo que mudou todo o parâmetro que eu tinha de caracterização".

Leia também: Klara Castanho deixa para trás drama pessoal e vive nova fase com retorno às novelas