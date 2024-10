Klara Castanho deixa para trás drama pessoal e vive nova fase com retorno às novelas

No aniversário de 24 anos de Klara Castanho, a CARAS Brasil relembra drama pessoal da atriz, exposto em 2022. Agora, ela celebra nova fase com papel em novela

Klara Castanho completa 24 anos neste domingo, 6. A atriz está vivendo uma nova e feliz fase de sua vida. Depois de se dedicar ao cinema e ao streaming, ela volta às novelas da TV Globo no papel de Eugênia, em Garota do Momento, próxima trama das 6. A personagem - filha do casal Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) e Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) - carrega cicatrizes de um acidente doméstico que a deixou com baixa autoestima.

A artista está deixando para trás um dos momentos mais delicados que enfrentou há dois anos. Em 2022, Klara revelou, por meio de carta aberta, que gerou um bebê após um estupro. No relato, a atriz explicou que a gravidez aconteceu após um crime. Ela só descobriu que esperava um bebê no final da gestação, e por isso, optou por dar a criança à adoção.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada”, comentou a artista na carta, publicada no Instagram.

Segundo Klara, todas as precauções médicas foram tomadas após sofrer o abuso sexual. Ela realizou exames e tomou a pílula do dia seguinte. Não teve mudanças físicas e hormonais. Contudo, alguns meses depois, quase no término da gestação, começou a passar mal e descobriu que estava grávida. "Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Não tinha ganhado peso e nem barriga. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de ter um bebê. Um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher", escreveu ela, revelando ainda que o profissional que a atendeu não teve empatia pela situação.

A atriz tomou a decisão de entregar o bebê para adoção em processo sigiloso e seguindo todas as etapas obrigatórias. "Não tinha (e não tenho) condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo o que ela merece ter", explicou. "Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei", destacou Klara.

Ela disse ainda que, no dia do parto, uma enfermeira a questionou: "Imagina se tal colunista descobre essa história?". Ao chegar no quarto, ela já havia recebido mensagens do colunista, cujo nome não foi citado na carta. "Conversei com ele, expliquei tudo o que tinha me acontecido. Ele prometeu não publicar".

"Foi um choque. Meu mundo caiu", disse a atriz Klara Castanho, em carta aberta - Reprodução/Instagram

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO

Em fevereiro deste ano, Klara Castanho abriu o coração sobre os impactos da exposição de seu caso em forte desabafo. Em entrevista à revista Glamour, ela confessou que queria ter tido a opção de ter guardado seu segredo, que acabou sendo exposto em uma polêmica. "Eu simplesmente não queria viver aquilo. Nunca quis me pronunciar, e jamais para esconder das pessoas, e sim porque não tinha digerido o que acontece”, contou.

“Fui obrigada a externalizar de forma muito brutal o que vivi. Achei que poderia levar para o caixão toda aquela dor e, quando fui exposta, me senti extremamente vulnerável. Eu já tinha sido… Eu odeio a palavra, não vou usar, tá? Então, calma, vou reformular”, continuou a atriz, desabafando sobre a necessidade de reviver seus traumas com a exposição.

Klara precisou de pelo menos um ano para digerir não só o momento fatídico e a consequência física dele, mas a exposição. A atriz ainda aproveitou a oportunidade para expor, pela primeira vez, os horrores que viveu após a repercussão de seu caso. "Quando minha privacidade foi invadida, não sabia onde me apoiar em mim mesma”, relembrou.

A artista também narrou as dificuldades que enfrentou: “Tinha minha família, tinha uma equipe profissional, um time jurídico, mas estava desamparada em mim. Eu não dormia, meus pais não dormiam. A gente chorava junto dois dias e dormia um, porque não tivemos tempo de assimilar. Nunca vamos nos acostumar com a ideia do que aconteceu".

NOVA NOVELA DA GLOBO

Garota do Momento – nova novela das seis da Globo, com previsão de estreia para novembro – trará Eduardo Sterblitch e Klara Castanho nos papéis de pai e filha. Na trama que irá substituir No Rancho Fundo, Sterblitch será Alfredo Honório, pai de Eugênia e marido de Teresa. Ele é dono de um canal de TV, onde apresenta um programa de auditório e é querido por todos os funcionários.

A maior preocupação de Alfredo Honório é a felicidade da filha. A jovem sofreu um acidente doméstico que lhe deixou com um dos braços queimado na infância, que a deixou com baixa autoestima. Para se proteger, ela finge não se importar, mas no fundo é emocionalmente frágil e se envergonha do próprio corpo, acreditando que nenhum rapaz gostará dela. Sua jornada promete tocar o coração de todos.

Por causa do sentimento de culpa, a mãe de Eugênia desenvolveu um Transtorno Obsessivo Compulsivo - uma mania de arrumação, limpeza e controle excessivo sobre tudo e todos.