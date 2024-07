Jojo Todynho aparece com vestido justinho após cirurgias plásticas

Jojo Todynho apareceu com um vestido preto super justinho e mostrou o corpo 12 dias após realizar algumas cirurgias plásticas

Neste sábado, 27, Jojo Todynho surgiu em suas redes sociais 12 dias após passar por algumas cirurgias plásticas. A famosa realizou uma abdominoplastia com lipoaspiração após emagrecer mais de 50kg após a cirurgia bariátrica.

Em seu Instagram Stories, Jojo surgiu com um vestido preto bem justinho e mostrou que ainda está usando cinta. "Boa tarde! Estou de volta. Toda enfaixada. Não tem resultado para mostrar, né, gente? Esse corpinho só irá aparecer no verão, mesmo. Só vou mostrar quando fizer o meu peito", começou ela.

Em seguida, Jojo fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. "Quero agradecer pelo carinho. Nessa semana me cuidei, fiz as unhas, sobrancelhas, cílios. Estou bem graças a Deus. Recuperada. São doze dias de abdominoplastia com lipoaspiração. Lipei até as coxas, por dentro. Estou ótima, tirei o dreno hoje, e vou para a rua", afirmou.

Valor das cirurgias

Recentemente, Jojo Todynho passou por uma série de cirurgias plásticas para renovar sua silhueta e dar uma "recauchutada" no corpão após emagrecer 50 kg. Agora, o médico responsável pelos procedimentos, Luiz Antonio Correia Lima, decidiu revelar o valor que a cantora investiu para transformar seu físico.

Em conversa com o GShow, Luiz esclareceu que Jojo Todynho passou por uma lipoescultura e abdominoplastia para ter mais definição e esculpir o corpo. Além desses procedimentos cirúrgicos, a cantora também realizou tratamentos minimamente invasivos, como aplicações de radiofrequência e microagulhamento, para auxiliar em sua recuperação.

No total, Jojo investiu cerca de R$ 40 mil no conjunto de procedimentos e cirurgias. O médico também enfatizou a importância de cuidar da saúde durante o período de recuperação: “Jojo está se cuidando bastante. Na vida existem dois pesos: o que é ideal para a nossa altura e o peso que a gente se sente bem. Isso é individual”, disse.

“Hoje ela se sente bem com seu peso e está focada no ganho de massa muscular e perda de gordura. Jojo está muito bem clinicamente e hemodinamicamente. Se ela continuar perdendo peso, não será mais necessária a realização de uma cirurgia como essa”, o profissional falou sobre o processo de transformação da cantora.