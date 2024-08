Jojo Todynho chama atenção ao exibir cinturinha fina após novas cirurgias

Mudou muito? Jojo Todynho compartilha resultado de novas cirurgias plásticas e exibe cinturinha ainda mais fina nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 16, Jojo Todynho chamou a atenção dos seguidores ao exibir sua cintura ainda mais fina. Em suas redes sociais, a cantora e influenciadora digital compartilhou o resultado dos novos procedimentos estéticos e destacou a transformação em seu físico após passar por uma lipoaspiração e também por uma abdominoplastia.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Jojo, que ainda está em processo de recuperação após as cirurgias, apareceu posando em uma selfie no espelho. Apesar de estar usando uma cinta para cobrir o corpo e auxiliar na reabilitação, ela mostrou que as cirurgias já mostraram efeito e exibiu uma cintura visivelmente mais fina.

Além da diferença no abdômen, também é possível notar mudanças nas regiões dos braços e dos seios de Jojo. Isso porque, além dos procedimentos para reduzir gordura e esculpir o corpo, a futura advogada aproveitou que completou um mês das duas primeiras cirurgias para reduzir as mamas e trocar as próteses em uma nova operação.

Jojo Todynho exibe resultado de novas cirurgias plásticas - Reprodução/Instagram

"Completei um mês de barriga e fiz meus seios. Peitinho está na bandeja. Bom dia, meu povo", Jojo revelou há poucos dias. Em conversa com o GShow, o médico responsável pelo novo procedimento, Luiz Antonio Correia Lima, detalhou a mudança: “Ela gostava daquela mama volumosa, então queria levantá-las e mantê-las naquele tamanho”, contou.

“Na época, a nossa sugestão foi juntar duas técnicas: entrar com o implante, levantar a mama e ainda assim aproveitar uma parte do tecido mamário dela para dar mais volume para a mama. Nós fizemos isso e ficou tudo ótimo, maravilhoso”, o doutor falou sobre o antigo silicone da artista, que acabou cedendo após a perda de peso.

“Ela queria uma mama menor, mais compatível com o corpo dela, com a sua estatura e com seu tórax, dentro das suas proporções. E foi isso que fizemos. A gente reduziu a mama, tirou o tecido excedente, aquele que a gente havia deixado anteriormente para dar mais volume, e reduzimos o volume tecidual”, Luiz compartilhou sobre o novo silicone de Jojo.

Vale lembrar que, antes de realizar as cirurgias plásticas, Jojo se dedicou a um processo de emagrecimento rigoroso, com uma dieta regrada e muitos exercícios físicos. Após atingir os resultados iniciais, ela passou por uma cirurgia bariátrica, na qual perdeu 50 kg. Agora, Jojo continua focada em alcançar sua melhor versão.

Jojo Todynho adota nova alimentação após perder 60 kg:

Jojo Todynho está iniciando uma nova fase em sua dieta após eliminar 60 kg. Para continuar a perder peso com saúde, a cantora e influenciadora digital conta com o acompanhamento da nutricionista Renata Branco, que também é sua empresária e amiga próxima. Durante sua participação no podcast, ela falou sobre sua alimentação.