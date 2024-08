Jojo Todynho adota nova alimentação após perder 60 kg

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho falou sobre a mudança em sua alimentação após realizar a cirurgia bariátrica

Jojo Todynho está iniciando uma nova fase em sua dieta após eliminar 60 kg. Para continuar a perder peso com saúde, a cantora e influenciadora digital conta com o acompanhamento da nutricionista Renata Branco, que também é sua empresária e amiga próxima.

Durante sua participação no podcast Casal Cast nesta terça-feira, 13, a artista contou que está buscando melhorar sua saúde e bem-estar após ter realizado a cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Ela transformou seus hábitos alimentares e adotou uma rotina intensa de atividades físicas.

Mas essa mudança toda tem sido um desafio para Jojo. "No início, vou comer com raiva, com raiva mesmo, seja uma cúrcuma ou um pudim de whey. Mas, com o tempo, vou começar a enxergar a alimentação de outra forma. Ainda sinto revolta, mas, com a constância, isso vai se tornar um prazer. É como ler um livro", confessou.

A cantora ainda revelou que tem dificuldade em seguir o novo plano alimentar. "A nutricionista me perguntou: 'Seus hábitos alimentares te dão prazer?' E eu respondi: 'não'. Estou fazendo porque é necessário, mas não é algo natural para mim. Hoje vou sentar e almoçar frango com legumes. Não gosto, mas vou comer", admitiu.

