Jojo Todynho chama atenção ao apostar em look justíssimo para evento

Após novas cirurgias plásticas e uma mudança no visual, Jojo Todynho recebeu elogios dos seguidores ao posar com vestido justinho

Nesta quarta-feira, 28, Jojo Todynho chamou atenção ao compartilhar os registros de uma noite especial no Morro da Urca no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a cantora apareceu com um look justíssimo e recebeu uma chuva de elogios ao exibir os resultados de suas novas cirurgias plásticas e também a recente mudança em seu visual.

Através de seu perfil no Instagram, Jojo compartilhou cliques em que aparece posando com um vestido off white justinho. Embora o modelo seja discreto, ele acentuou as curvas da cantora e estudante de direito, que passou por uma lipoaspiração, uma abdominoplastia e também por uma redução das mamas com silicone no início do mês.

Além de exibir as mudanças no corpo, Jojo também colocou o cabelão para jogo, já que recentemente aderiu a apliques capilares. No meio do álbum de fotos, a cantora acrescentou uma reflexão: “Bem-vindo à sua nova temporada de vida. Oração respondida baseada numa fé real. Dirigida por Deus. Estrelada por você. Escrita por você”, disse.

Na legenda, Jojo também compartilhou mais uma reflexão: “Comece mudando seus pensamentos; termine mudando sua vida”, escreveu a influenciadora digital, que acumulou elogios nos comentários da publicação: “Eita Jojo não dá pra competir com tanta beleza e energia boa”, disse uma seguidora. “Está cada dia mais linda!!”, comentou outra.

Vale lembrar que recentemente, ​​Jojo Todynho contou quantos quilos está pesando um ano após realizar a cirurgia bariátrica e passar por novos procedimentos estéticos: "A gente está aqui rindo, vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando”, disse.

Ainda no relato, a ex-fazendeira contou que perdeu 74 kg desde que se propôs a emagrecer. Em entrevista recente ao podcast 'DocShow', a artista contou o que a motivou a optar pelo procedimento. Ao longo do bate-papo, a famosa explicou que quando decidiu aderir a uma rotina mais fitness não tinha planos de realizar uma bariátrica.

