Um ano após bariátrica, Jojo Todynho revela o quanto está pesando

Nesta terça-feira, 27, Jojo Todynho contou quantos quilos está pesando um ano após realizar a cirurgia bariátrica. Nos últimos meses, a cantora também fez cirurgias plásticas. A primeira foi uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia. Depois, ela reduziu as mamas. Nos Stories do Instagram, a artista falou sobre seu peso.

"A gente está aqui rindo, vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando. Perdi 15 kg e operei com 146 kg", declarou Jojo.

A ex-fazendeira contou que perdeu 74 kg desde que se propôs a emagrecer. Em entrevista recente ao podcast 'DocShow', a artista contou o que a motivou a optar pelo procedimento. Ao longo do bate-papo, a famosa explicou que quando decidiu aderir a uma rotina mais fitness não tinha planos de realizar uma bariátrica.

A decisão veio logo após uma viagem de Jojo Todynho para fora do país: "Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não. O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'", revelou ela.

No último mês, Jojo fez novas mudanças no corpo e realizou mais duas cirurgias: lipoescultura e abdominoplastia.

O novo visual de Jojo Todynho

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho iniciou a semana com grandes mudanças! Nesta segunda-feira, 26, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, surpreendeu o público ao revelar em suas redes sociais que está com um novo visual.

Após passar alguns meses raspando os cabelos, Jojo decidiu radicalizar novamente e surgiu com madeixas longas, lisas e escuras. Em seu Instagram oficial, a artista mostrou duas fotos de sua transformação e colecionou elogios dos seguidores; confira os registros!