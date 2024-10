Irmão de Danielle Winits choca ao exibir os músculos em novas fotos

Com o sonho de ser fisiculturista, o irmão de Danielle Winits, Victor Winits, impressiona ao mostrar o tamanho dos seus músculos em novas fotos

Irmão da atriz Danielle Winits, o jovem Victor Winits, de 24 anos, está empolgado com o seu sonho de se tornar fisiculturista. Em novas fotos nas redes sociais, ele ostentou os seus músculos definidos ao caprichar nas poses na academia.

Victor é filho de Nadja Winits, mãe de Danielle Winits, com o ator Delano Avelar. Hoje em dia, ele estuda Artes e Design no Rio de Janeiro e faz parte do coral da universidade. Além disso, ele adora fazer treinos na academia para definir o seu corpo sarado.

“Sigo meu sonho do fisiculturismo”, disse ele.

Danielle Winits conta detalhe em reconciliação com André Gonçalves

A atriz Danielle Winits, atualmente no ar em 'Família É Tudo', da Globo, está vivendo uma ótima fase em sua vida profissional e pessoal também! No fim do ano passado, a artista retomou seu casamento de sete anos com o ator André Gonçalves, vice-campeão de 'A Fazenda 15'.

Os dois haviam anunciado a separação meses antes do famoso entrar no reality show rural da Record TV, realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2023. Logo após o fim do programa, os atores decidiram se reconciliar e estão juntos novamente.

Em entrevista ao jornal O Globo, Danielle Winits abriu o coração e falou um pouco a respeito da relação do casal. Sincera, a intérprete de Lizandra da novela das sete revelou que o casal já havia conversado anteriormente sobre uma separação; confira detalhes!

