Danielle Winits choca com história de como descobriu uma traição e sua vingança

Danielle Winits revela detalhes de como descobriu a tradição de um ex-namorado e qual foi o seu plano de vingança contra o rapaz

A atriz Danielle Winits chocou ao contar como descobriu a traição de um ex-namorado. Sem revelar nomes, ela disse que uma fã foi a responsável por entregar a traição e a atriz teve tempo de armar uma vingança.

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Winits disse que estava no sul do Brasil para um espetáculo teatral. No final da peça, uma fã disse que precisava conversar com ela e marcou em um restaurante. Lá na mesa, a fã contou que o namorado da atriz tentou viver um affair com ela.

A fã disse: "O que vou te falar é meio chato, mas é bacana para você. O seu namorado me abordou no Rio de Janeiro, pediu meu telefone, me deu uma azarada na boate. Me perguntou se eu queria voltar ao Rio na próxima semana. Eu aceitei e ele me mandou uma passagem com hospedagem. Mas eu queria pedir uma coisa a você. Eu jamais faria isso com você e ele não sabe que sou sua fã, que te acompanho, deu esse azar. Eu posso usar a passagem?".

Com isso, Danielle contou que ficou confusa e perguntou se a fã queria mesmo traí-la com seu namorado. Porém, a fã negou e disse que queria ir ao Rio de Janeiro para encontrar outro homem. "E ele iria ser corno querendo me fazer de corna. Ele querendo me dar uma galhada, iria tomar. Claro que eu falei para usar a passagem e a hospedagem. Mas combinamos que eu só iria falar com ele depois que ela chegasse ao Rio", contou.

Então, a atriz organizou o seu plano de vingança. Ela voltou ao Rio de Janeiro e não fez contato com o namorado. "Sabia que ele iria me procurar e eu sumi. Falei em casa que iria ficar uns dias fora e fui para a casa de uma amiga. Contei para ela o que tinha acontecido e comecei a montar um plano para fazer ele passar mal assim como eu passei no Sul", afirmou ela. Junto com uma amiga, ela armou o encontro em uma clínica e disse para o namorado que estava passando mal.

"Em um determinado momento, ele desesperado ligou para a minha amiga perguntando por mim: 'Cadê Danielle? Já fui até em uma delegacia com negócio de desaparecido e eles falam que é só com 48h'. E ela disse já querendo que ele fosse à clinica: 'A gente está aqui, nesta clínica, e, se você vier, não diz que eu te contei'. E o estrupício foi", disse ela, e completou: "Mediram a pressão, a pressão boa, me examinaram e eu não tinha nada, claro! Queriam me liberar e eu pedi para deitar um pouquinho, porque eu sabia que ele iria chegar. Tentei um soro, queria tacar o soro nele, mas a cena foi melhor que eu esperava".

Ela ainda contou que o rapaz começou a passar mal de verdade. "Quando ele chega no local, já passando mal, com certeza ele ligou os pontos e já chegou taquicárdico. Já na recepção sentou na cadeira de roda e o enfermeiro chegou no meu quarto dizendo: 'A senhora está ótima. A gente precisa trazer um moço pra cá e não temos mais quarto'. Fui enrolando até ele chegar, porque dava para ver, a recepção era perto. Quando ele chegou, eu já fui levantando e ele perguntou: 'Mas você não estava passando mal?!' E eu respondi: Você esqueceu que a atriz aqui sou eu? Trocamos de lugar, o enfermeiro já medicando o bonito e eu em pé falando: Estrupício, fui para o Sul e contei tudo", afirmou.

Por fim, ela contou a justificativa do rapaz para a traição. "Tenho dupla personalidade", relembrou ela.