Giulia Costa exibe beleza natural em fotos sem filtro: ‘Autêntica’

Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa dispensa o filtro em fotos na praia e os fãs destacam a beleza natural dela: ‘Sem julgamentos'

Filha da atriz Flávia Alessandra, a cineasta Giulia Costa aproveitou o final do ano para viajar para São Miguel dos Milagres, no nordeste brasileiro. Lá, ela curtiu os dias de sol na praia e fez um álbum de fotos deslumbrantes para as redes sociais.

Inclusive, a jovem dispensou os filtros na hora de postar as imagens para destacar a sua beleza natural. De biquíni, ela ostentou suas curvas impecáveis em um cenário paradisíaco.

Nos comentários do álbum de fotos, os fãs elogiaram a atitude dela em mostrar sua beleza natural. “Naturalmente linda e autêntica”, disse um seguidor. “Essa menina cresceu e se tornou uma mulher linda e maravilhosa”, escreveu outro. “Acho linda a pessoa ser autêntica. Ser linda sem medo de julgamentos. Isso sim inspira”, elogiou mais um.

Giulia Costa revela luta contra transtornos alimentares:

Em sua conta no Instagram, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez um longo desabafo sobre autoestima e transtornos alimentares. Em um vídeo, a jovem abriu o coração sobre o tema: "Hoje eu vou falar sobre corpo. A minha relação com o corpo, alimentação, atividade física é bem conturbada. Volta e meia eu tenho falado sobre isso por alto nos Stories e sempre traz muita identificação. Então, resolvi compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória e o que eu sinto, como eu me sinto. Óbvio que é um assunto muito novo para mim, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido e tratando", começou ela.

Giulia revelou que ainda tem problemas com a autoestima. "Eu estou na minha pior fase com o meu corpo porque eu ainda estou tentando me desconstruir dessa ideia de corpo ideal e corpo perfeito, se é que existe um corpo perfeito. Quando eu vejo a minha melhor fase de corpo, o que a sociedade considera, quando eu estava mais magra. Isso não significa que era minha melhor fase de corpo. A minha melhor fase de corpo, para mim, seria quando eu estivesse com as minhas melhores taxas, com minha saúde em dia, feliz e me sentindo bem. Mas o que a sociedade considera o melhor corpo, eu acho que foi uma das minhas piores fases da vida. Eu estava em um relacionamento super abusivo, a manutenção desse corpo e dessa magreza que não é natural para mim, era muito dura. Eu lembro que eu ficava horas em jejum para conseguir manter isso. Eu estava com uma super restrição, então eu tinha compulsão porque a restrição leva à compulsão. Eu não estava em um momento de equilíbrio e quando eu tinha esses momentos de compulsão, eu tinha vários episódios de bulimia. Eu descobri que a bulimia não é só o vomitar, também pode ser quando você toma laxante, ou no dia seguinte você quer se matar na academia", revelou.

Para concluir, Giulia confirmou que está em tratamento. "Eu estava super magra e todo mundo me elogiava. Agora, com os devidos tratamentos, eu estou tentando encontrar um equilíbrio. Eu tenho muito privilégio, então estou tendo ajuda de psiquiatra, psicólogo, médicos no geral", concluiu.