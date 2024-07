Giovanna Ewbank exibe corpaço ao se refrescar em banho de mangueira

De férias em Miami, nos EUA, a apresentadora Giovanna Ewbank ganhou elogios dos seguidores ao surgir tomando banho de mangueira

Giovanna Ewbank elevou a temperatura das redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, ao compartilhar alguns registros da sua viagem de férias. Ela está em Miami, nos Estados Unidos, com a família.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, a mulher do ator Bruno Gagliasso aparece com um biquíni preto, ostentando seu corpão sarado, enquanto se refresca com uma mangueira. Além disso, a apresentadora também surgiu na praia com o filho caçula, Zyan, de quatro anos.

"O mood férias chegou mesmo! Agora só vou postar fotos vivendo a vida, ok pra vocês neh?", avisou a famosa na legenda da publicação, ganhando vários elogios. "Que perfeição", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Essa mulher é muito Linda", falou uma fã.

Mais cedo, Giovanna publicou nos Stories do Instagram uma foto em que a filha mais velha, Titi, de 11 anos, aparece ao lado de um colega. Na imagem, a menina aparece usando um conjunto de blusa e saia, tudo na cor rosa. "Fato: minha filha é uma Barbie pré-adolescente", se derreteu ela, que também é mãe de Bless, de nove anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Mansão de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso é anunciada por valor impressionante

A mansão da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso está à venda por um valor impressionante. A propriedade foi anunciada em uma imobiliária de luxo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 25 milhões.

O local recebeu o nome de Casa da Tenda e está localizada no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro. A casa tem 3.300 metros quadros, sete quartos, 10 vagas, piscina de 25 metros, campo de futebol, cozinha gourmet, dependência para funcionários, canil e o telhado é uma grande tenda feita com lona impermeável e fixada com cabos de aço. O projeto da casa foi feito pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen. Saiba mais!