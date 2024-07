Giovanna Ewbank se encanta com look de Titi: 'Barbie'

Mamãe coruja, Giovanna Ewbank compartilhou uma foto da filha Titi nas redes sociais e se encantou com o look usado pela pequena

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. A apresentadora adora mostrar lindos registros dos filhos Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro, frutos do seu relacionamento com Bruno Gagliasso.

Nesta sexta-feira, 19, a famosa publicou em seu Instagram Stories uma foto em que a filha mais velha aparece ao lado de um colega. Na imagem, Titi estava usando um conjunto de blusa e saia, tudo na cor rosa. Para completar a produção, Titi ainda apostou em um tênis da mesma cor e em brincos de pérola. A apresentadora já comentou algumas vezes que a filha adora moda e ama a cor rosa.

Giovanna se derreteu ao ver o look estiloso usado pela pequena. "Fato: minha filha é uma Barbie pré-adolescente", escreveu ela na legenda.

Mãe coruja assumida

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de nove anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordam e logo depois do café da manhã já começam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenha todos os dias após a refeição e nem tira o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum.

"Toda manhã isso aqui, o Bless senta de pijama mesmo, toma cafézinho com leite, faz as artes dele, maravilhosas", mostrou Giovanna Ewbank ao lado do filho ao lado do caçula, Zyan, de quatro anos, que acompanha o irmão na atividade.

Chocada com os desenhos perfeitos do garoto, a mulher do ator disse: "Não é normal não... Quem é meu artista?".