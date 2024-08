Giovanna Ewbank vai para Noronha e explica porque não ficou em sua pousada

“Não tinha lugar", explicou a apresentadora; Giovanna Ewbank aproveitou os dias de descanso em na sua agenda para viajar para Noronha

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitaram os dias de descanso em comum na agenda, para viajar para Fernando de Noronha, e nesta quarta-feira, 14, a atriz explicou nas suas redes sociais o porque não ficou na Pousada Maria Bonita, de sua propriedade e do marido.

A apresentadora explicou que por conta de terem organizado a viagem de última hora, sua pousada não tinha espaço ou quartos disponíveis:

"Eu e o Bruno conseguimos arranjar uns diazinhos em comum de folga, e nós decidimos viajar sem trabalho pra viajar. Como avisamos de última hora, a pousada está full, está cheia. Não tinha lugar pra gente. O que é muito bom, fico muito feliz", disse. Vale lembrar que os pombinhos estão juntos há 14 anos e são pais de Zyan, Bless e Titi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank conta motivo de ir à festa de Preta Gil sem Bruno Gagliasso

Há poucas horas do início da festa de 50 anos da cantora Preta Gil, Giovanna Ewbank contou aos seguidores que estava se preparando para o evento e revelou que desta vez não irá acompanhada de seu marido, Bruno Gagliasso. Isso porque, segundo a artista, o também artista está em uma viagem a trabalho.

"Ganhei um 'vale-night' do Bruno, acredita? Ele está em uma viagem a trabalho e, como é o aniversário da Preta, eu vou lá representar o casal. Eu estou começando a me arrumar. Tenho três opções de roupas que pensei em ir e eu pensei em deixar vocês escolherem. Espero que vocês escolham a que eu mais quero", brincou a artista.

E por falar em Preta Gil, a cantora comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo. Nesta quinta-feira, 08, a artista reuniu cerca de 700 amigos famosos em um armazém na Zona Portuária do Rio. Entre as atrações, estavam Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, que é amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos da artista. Veja como foi!