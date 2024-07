De férias nos Estados Unidos, o ator Bruno Gagliasso aproveitou um passeio em um parque de diversões com a mulher e os filhos

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos de sua viagem de férias. Ele está em Orlando, nos Estados Unidos, com a esposa, Giovanna Ewbank, e os filhos, Titi, Bless e Zyan.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator aparece curtindo o dia em um parque de diversões com a família. "É isso, meu povo! Cheguei no Universal Studios Orlando e virei criança de novo! Até rimou kkkkkk", brincou.

"Chegou a minha vez de dar uma canseira na Títi, no Bless e no Zyan durante uma viagem. A gente tá curtindo cada segundo em família. Bom demais!!! Agora com licença que eu preciso ir ali rapidão tirar uma foto com os Simpsons e já volto", completou ele.

A postagem recebeu vários elogios. "Lindões", disse o ator Rafael Zulu. "Meu Deus, Bruno, que filhos lindos! Muito maravilhosos", comentou a cantora Ivete Sangalo. "Linda família", escreveu uma seguidora. "A perfeição dessas crianças", falou uma fã.

Confira:

Giovanna Ewbank descobre detalhe sobre a vida íntima de Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já mostraram que não têm papas na língua quando o assunto é falar das intimidades do casal. Porém, a apresentadora se impressionou ao descobrir um detalhe sobre a vida íntima do marido.

Durante o talk show Surubaum, apresentado pelo casal no YouTube, eles decidiram jogar Eu Nunca com as convidadas da atração. A brincadeira consiste em cada participante falar uma afirmação e quem já passou pela situação deve tomar uma dose de bebida alcoólica.

Clara Moneke, uma das convidadas, soltou a bomba. "Eu nunca fiz um fio terra", disse ela. Nesse momento, Bruno tomou uma dose de bebida, confirmando que ele já realizou a prática. "O Bruno, já. Amor, não foi comigo", disse Giovanna, ao descobrir a revelação.