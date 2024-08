Fátima Bernardes renova o visual após voltar de viagem e exibe resultado

Após viajar para os Jogos Olímpicos de Paris, Fátima Bernardes renova o visual ao voltar para o Brasil e exibe o resultado

A apresentadora Fátima Bernardes estava em Paris, na França, para os Jogos Olímpicos e ao voltar para o Brasil mostrou que já cuidou de seu visual. Nesta sexta-feira, 16, a jornalista compartilhou uma selfie para falar sobre o que fez nos cabelos.

Com as madeixas arrumadas, a ex-âncora do Jornal Nacional surgiu deslumbrante e falou sobre o que fez nos fios. A comunicadora, que agora tem um canal no YouTube, revelou que pintou, mudou o corte e hidratou.

"Cortei, pintei, hidratei. Quem mais chega de viagem doida pra arrumar o cabelo?", falou sobre ter realizado a mudança que tanto almejava após dias longe de casa.

Nos últimos dias, ela se despediu depois de cobrir as Olímpiadas 2024. "Já estou saudosa! Foram dias de muito trabalho, mas que valeram super a pena. Mais uma cobertura de Jogos Olímpicos, de uma maneira diferente, mas tão especial quanto todas as outras", escreveu na legenda e adicionou a hashtag "Paris é brasa".

