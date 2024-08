Fátima Bernardes volta ao Brasil e se despede das Olimpíadas 2024

'Paris é brasa'; Fátima Bernardes compartilhou fotos na capital francesa ao lado de Túlio Gadêlha, e texto nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 12, Fátima Bernardes se despediu de Paris após passar uma temporada na capital francesa para cobrir as Olimpíadas 2024. A apresentadora abriu um álbum de fotos pela cidade, incluindo uma ao lado do seu namorado, Túlio Gadêlha, nas suas redes sociais junto de um texto falando sobre seu período por lá.

Nas fotos publicadas no seu perfil do Instagram, a jornalista posou em frente ao Louvre, curtindo um passeio com o amado, ganhando uma caricatura de um artista local e posando na entrada de uma livraria.

"Já estou saudosa! Foram dias de muito trabalho, mas que valeram super a pena. Mais uma cobertura de Jogos Olímpicos, de uma maneira diferente, mas tão especial quanto todas as outras", escreveu na legenda e adicionou a hashtag "Paris é brasa".

Os fãs da apresentadora a elogiaram nos comentários: “Mais um trabalho maravilhoso, rico em informações e conversas inspiradoras. Muito bom te acompanhar por aqui”, disse uma, “Adorei curtir junto com você as olimpíadas de Paris”, elogiou uma segunda, “Já tô morrendo de saudades dos seus conteúdos olímpicos”, comentou outra.

O namorado da jornalista, voltou para o Brasil neste sábado, 10, Fátima usou as redes sociais para abrir o coração e se despedir do amado. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem. "Hoje ele voltou para o Brasil. Já trabalha na segunda. Obrigada, amor, por ter sido meu segunda câmera, assistente de direção e um super parceiro. Já, já, tô chegando", declarou Fátima na legenda da publicação.

Nos registros, a dupla surgiu passeando pelas ruas parisienses, além de vistar diversos pontos turísticos da cidade. E nos comentários, os internautas ficaram encantados com o casal.

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. No dia 11 de julho, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.