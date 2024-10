Fabiana Justus relata mudanças no cabelo após tratamento contra o câncer

Fabiana Justus, que realizou transplante de medula óssea em março, revelou que tem notado diferença no crescimento de seu cabelo

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 30, para compartilhar com os seguidores uma novidade em relação ao crescimento de seu cabelo. Em janeiro deste ano, a filha de Roberto Justus recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março, realizou o transplante de medula óssea.

Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana decidiu raspar os cabelos. Agora, cerca de quase 9 meses após o transplante, que foi um sucesso, ela revelou que os fios estão crescendo cada vez mais.

Através de seus stories no Instagram, a irmã de Rafaella Justus explicou que tem notado uma grande diferença nas novas madeixas. De acordo com ela, seu cabelo está crescendo em uma textura diferente da que costumava ter.

"Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando. Acho que está vindo cacheado. Toda vez que eu malho, ele fica extremamente espetado", declarou Fabiana Justus, colocando uma enquete com 'liso' ou 'cacheado' para os internautas opinarem.

Recentemente, a empresária fez uma reflexão sobre a decisão de expor sua luta contra o câncer. Durante uma palestra no YouPix Summit, em um relato sincero, Fabiana revelou como se sentiu ao compartilhar sua 'vulnerabilidade'.

"Em algum momento, eu pensei 'Como vai ser dividir isso? A resposta das pessoas?', e em nenhum momento eu me arrependi. Foi tão importante, me deu tanta força, que só fiquei feliz. De repente, eu ampliei meu universo, gente nova começou a me acompanhar, e o engajamento ficou muito maior. As pessoas realmente se identificaram", disse ela em um trecho.

Roberto Justus comemora aniversário de Fabiana

No início de outubro, Fabiana Justus (38) emocionou os convidados e internautas ao celebrar seu aniversário. E não foi diferente para Roberto Justus (69). Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário afirmou que o momento foi marcante, especialmente por poder comemorar também os 180 dias do transplante de medula óssea que a influenciadora fez como parte do tratamento contra o câncer.

"Foi sensacional celebrar esse momento com a Fabiana, talvez tenha sido a noite mais emocionante da minha vida. Poder acompanhar uma filha fazendo uma comemoração de um momento tão espetacular, depois de tanta dificuldade, de passar por tudo o que ela passou", disse ele; confira o bate-papo completo com Roberto Justus!

