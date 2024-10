Fabiana Justus reflete sobre a decisão de expor sua luta contra o câncer: ‘Força’

Fabiana Justus revela se tem arrependimento por ter exposto sua batalha contra o câncer publicamente e reflete sobre apoio dos seguidores

Nesta terça-feira, 22, Fabiana Justusabriu o coração ao refletir sobre a decisão de expor publicamente sua batalha contra o câncer durante uma palestra no YouPix Summit. Em um relato sincero, a influenciadora digital revelou como se sentiu ao compartilhar sua “vulnerabilidade” e negou se arrepender de ter compartilhado a sua luta.

Pelo contrário, a herdeira de Roberto Justus afirmou que, ao compartilhar sua luta nas redes sociais, encontrou ainda mais forças para enfrentar a leucemia. Ela explicou que, além de receber apoio dos seguidores antigos, criou uma nova rede de apoiadores, com pessoas que se identificaram com sua história e a apoiaram durante o difícil tratamento.

"Em algum momento, eu pensei 'Como vai ser dividir isso? A resposta das pessoas?', e em nenhum momento eu me arrependi. Foi tão importante, me deu tanta força, que só fiquei feliz. De repente, eu ampliei meu universo, gente nova começou a me acompanhar, e o engajamento ficou muito maior. As pessoas realmente se identificaram”, iniciou.

“Eu estava no hospital, e recebia mensagens de pessoas que estavam lendo Salmos todos os dias para mim, rezando por mim. Minha mãe encontrava pessoas na rua dizendo que iam à igreja rezar por mim. Olha o quão isso é forte e poderoso! Essas pessoas nem me conhecem pessoalmente”, Fabiana contou que ficou impressionada com o apoio.

“De certa forma, elas me conhecem porque mostro todo o dia a minha vida, o meu dia a dia", declarou a influenciadora digital, que também é empresária. Vale mencionar que Fabiana costuma compartilhar sua rotina dividida entre gerenciar suas empresas, aproveitar momentos com a família e, agora, enfrentar a batalha para vencer o câncer.

É bom lembrar também que Fabiana está em tratamento contra a leucemia desde o início do ano e, no final de março, passou por um transplante de medula óssea. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias, e deu uma festa para comemorar a conquista.

