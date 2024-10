A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para mostrar o primeiro corte de cabelo após o tratamento contra o câncer

A influenciadora e empresária Fabiana Justus está vendo seus cabelos voltarem a crescer após mais de 180 dias do transplante de medula e da quimioterapia que fez para tratar o câncer descoberto no início do ano. Feliz com a evolução de seu tratamento, ela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 03, para mostrar o primeiro corte que fez após perder os fios.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostra como foi o momento. "Que emoção", confessou. "O primeiro corte de cabelo eu tive que registrar! Logo quando postei do diagnóstico, o Daniel Lacerda me escreveu dizendo que quando eu precisasse ele estaria a postos para cuidar do meu cabelo. Esse apoio dele me deu um quentinho no coração naquele momento e foi mto especial! Dani, obrigada por tudo! Amei demais o primeiro corte! Por "menor" que seja a mudança, fez uma super diferença pra minha autoestima!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Fabi, a sua beleza vem de dentro. O cabelo faz sim diferença, mas você já é belíssima!! Amei o corte. Que cresça logo!!!", disse uma. "Me emociono e sou grata a cada nova conquista…", opinou outra."O quando você inspira nos mulheres que estamos passando por isso. Obrigada, eu assisti seu vídeo raspando o cabelo para me fortalecer na hora de raspar o meu, e agora estou assistindo esse pensando: não vejo a hora de ser minha vez", relatou uma terceira admiradora.

Vale lembrar que Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro deste ano, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer. Recentemente, ela mostrou que testou um novo penteado e se divertiu com a reação das pessoas ao seu redor.