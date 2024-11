Ex-BBB Beatriz Reis impressiona ao ostentar corpo escultural

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo seu corpaço

Através dos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora do quadro 'EconoBia', do programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da Globo, postou uma foto tirada em frente ao espelho em que aparece ostentando suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni preto. "Está linda, hein", disse uma seguidora. "Belíssima e gata", afirmou uma fã.

Nesta última quarta-feira, 30, Bia usou as redes sociais para mostrar um truque que costuma usar desde a infância para conseguir ingerir medicamentos com sabores desagradáveis. Ela está iniciando um tratamento contra a acne e tomando medicamentos receitados por suas médicas.

"Elas passaram também tipo um suplemento, que eu, particularmente, não sou muito fã do gosto. Então, tomo aqui, meu filho, e tem que ter um limão para chupar logo na sequência, viu? Vou filmar isso para vocês verem. Faço isso desde quando eu era criança, quando tinha que tomar algum remédio que tem que dissolver em água", contou.

Confira:

Beatriz Reis de biquíni - Foto: Reprodução/Instagram

Beatriz Reis revela que planeja marca de roupas

Beatriz Reis está a todo vapor desde que deixou a casa do BBB 24. Agora, a atriz e influenciadora digital revela que já tem planos para trabalhar na área da moda —ponto que deu o que falar durante seu confinamento, especialmente pelas roupas feitas com casca de frutas. Em entrevista à TV CARAS, ela conta que sua ligação com o mundo da moda é antiga e vem desde a infância.

"Gosto de criar. Gosto de usar coisas que só eu estou vestindo. Quem faz a moda é a gente, então gosto de fazer a minha", afirma Beatriz Reis, que recorda já ter feito um colar com morangos e até mesmo uma roupa com a cortina de sua mãe. A atriz explica que consegue encontrar moda em todos os lugares, inclusive, foi o que aconteceu durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Saiba mais!

