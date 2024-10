Beatriz Reis revela que planeja marca de roupas: 'Gosto de usar coisas que só eu estou vestindo'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, conta que já planeja um projeto envolvendo roupas e moda

Beatriz Reis(24), conhecida nacionalmente como Bia do Brás, está a todo vapor desde que deixou a casa do BBB 24. Agora, a atriz e influenciadora digital revela que já tem planos para trabalhar na área da moda —ponto que deu o que falar durante seu confinamento, especialmente pelas roupas feitas com casca de frutas.

Em entrevista à TV CARAS, ela conta que sua ligação com o mundo da moda é antiga e vem desde a infância. "Gosto de criar. Gosto de usar coisas que só eu estou vestindo. Quem faz a moda é a gente, então gosto de fazer a minha", afirma Beatriz Reis , que recorda já ter feito um colar com morangos e até mesmo uma roupa com a cortina de sua mãe.

A atriz explica que consegue encontrar moda em todos os lugares, inclusive, foi o que aconteceu durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil. "Se eu achar que está na casca de banana, ou em uma latinha de refrigerante, está lá. Se você estiver insegura, a roupa não vai rolar. Se você estiver se sentindo bela, vai dar certo."

Leia também: Beatriz Reis conta se manteve amizade com ex-BBBs: 'Segue sua vida'

Hoje, com o apoio de sua dupla de stylists, ela afirma que pretende investir na área. "Eu tenho [planos], mas por enquanto está só na mente. Quero elaborar, porque a agenda está muito confusa. Eu quero ter uma marca minha, eu amo criar e inventar minha moda."

BEATRIZ REIS RECORDA CONSELHO DA MÃE

Durante a entrevista, Beatriz relembra um conselho que recebeu da mãe e a ajudou a ter humildade e felicidade para seguir a vida, mesmo nos dias difíceis. "Se você está plena, serena, com força para alcançar seu sonho, você consegue. Minha mãe me ensinou isso. Quando estava fraco na rua, ela falava: 'Hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor'". Confira mais trechos da conversa com a ex-BBB abaixo!

Leia mais em: Beatriz Reis fala sobre prêmio do BBB 24: 'Não sinto falta'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEATRIZ REIS NO INSTAGRAM: