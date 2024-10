Beatriz Reis surge fazendo caretas ao mostrar truque aos seguidores: ‘Não dá’

A ex-BBB Beatriz Reis surgiu fazendo careta, nesta quarta-feira, 30, em suas redes sociais, ao revelar um truque que usa desde a infância

Sempre muito autêntica e divertida, a ex-BBB, influenciadora digital e apresentadora Beatriz Reis (24), a Bia do Brás, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para revelar aos seguidores um truque que costuma usar desde a infância para conseguir ingerir medicamentos com sabores desagradáveis. Por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram, ela compartilhou o processo e as caretas chamaram a atenção. "Não dá", diz ela, após tomar um suplemento.

Antes da demonstração, Bia conta uma novidade: que está iniciando um tratamento contra a acne. “Estou tratando a minha pele aos pouquinhos, gente. Porque tenho que fazer uns lasers, que são muito importantes no tratamento, mas como gravo – basicamente todos os dias estou no set – ainda não consegui agenda para isso. Porque não pode usar maquiagem, tenho que descansar a pele, e estou todo dia trabalhando. Então, não consigo ainda fazer isso, mas esse dia vai chegar. Mas, por enquanto, estou tomando remédios, que a minha dermatologia e a minha ginecologista me receitaram. Estou tomando anticoncepcional, que a minha ginecologista, junto com a minha dermatologista, passaram para ajuda a tratar a pele”, explica.

“Eu não sabia, fui saber na consulta. Eu não sei se isso é válido para todos os casos, para todo mundo, mas para o meu tratamento, para a minha pele, que é superacneica resolve, ajuda muito, então, estou tomando. E elas passaram também tipo um suplemento, que eu, particularmente, não sou muito fã do gosto. Então, tomo aqui, meu filho, e tem que ter um limão para chupar logo na sequência, viu? Vou filmar isso para vocês verem. Faço isso desde quando eu era criança, quando tinha que tomar algum remédio que tem que dissolver em água”, continua.

Em seguida, a ex-BBB pega um comprimido e o suplemento líquido, e mostra como costuma fazer. “Quando eu era criança, tinha que ser assim: Um copo e uma banana do lado. Eu tomava o remédio e comia a banana para passar o rosto. Agora, é com um limão, que tira o gosto na hora que eu tomo os remédios. Olha só”, fala Bia no vídeo, com a legenda “Que situação”. Ela ingere todo o medicamento de um só vez, tapando o nariz. Depois, chupa o limão e faz muitas caretas, rindo ao mesmo tempo. “Nossa, ai Jesus. É assim: tomou e chupou o limão. Não dá. E é azedo, né?”, emenda a influenciadora.

Beatriz Reis tem reação inusitada ao mostrar truque para seguidores - Reprodução/Instagram

ESTREIA NA TV

Recentemente, Beatriz Reis usou as redes sociais para fazer uma agradecimento especial para Patrícia Poeta (48) após estrear seu quadro no programa Encontro, da TV Globo. Na atração, intitulada EconoBia, ela vai às ruas usar toda a sua experiência como camelô pra dar dicas de venda aos feirantes da cidade de São Paulo.

No Instagram, ela compartilhou algumas fotos com a apresentadora e a agradeceu pela chance de apresentar seu próprio quadro. "Paaaaaatrícia, sua danada. Não existem palavras que traduzam a minha felicidade e gratidão pelo seu carinho", começou ela, na ocasião.

"Estrear na TV aberta ao seu lado é uma honra e estou muito animada para o que está por vir! Obrigada, Patrícia, por enxergar em mim algo que eu sempre sonhei e agora estou realizando. Obrigada por acreditar no meu potencial e me dar essa grande oportunidade", acrescentou.

A ex-BBB também apareceu ao lado de Tati Machado (33) e Thelma Assis (39), que fazem parte do matinal. "Que alegria foi estrear ao lado também dessas grandes mulheres, Tati e Thelminha. Obrigada meu Deus", finalizou.

Leia também:Beatriz Reis revela se já faturou valor do prêmio do BBB: 'Não sinto falta'