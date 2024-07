Elaine Mickely renova o visual para o casamento do filho; veja

Antes do festão de casamento de seu herdeiro com Cesar Filho, Elaine Mickely renova o visual e impressiona com resultado

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, renovou o visual alguns dias antes da grande festa de casamento de seu herdeiro com o apresentador, o jovem Luigi Cesar, que já realizou a união no civil com sua amada, a influenciadora Júlia Vieira. Na rede social, ela apareceu com os fios transformados e impressionou.

A ex-atriz global foi a um salão de beleza, onde várias famosas frequentam, para retocar sua madeixas e o resultado foi exibido pelo cabeleireiro responsável pela transformação. Estilosa e moderna, Elaine Mickely não deixou sua elegância de lado e encantou com a escolha para seu visual.

"Apresento a vocês o meu cabelo caramel latte, a mistura perfeita entre tons de caramelo e nuances de café e leite", contou Romeu Felipe sobre a cor feita na cliente. Nos comentários, a famosa apareceu muito contente com a novidade para o casamento do filho. "Simplesmente impecável", escreveu ela.

Em sua rede social, Elaine Mickely vem mostrando que está ocupada com os preparativos da grande festa de seu filho. O casamento no civil foi realizado em sua mansão em Alphaville. Nos últimos dias, ela impressionou ao exibir a festa de aniversário de sua nora.

Veja o novo visual de Elaine Mickely:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROMEU FELIPE (@romeufelipe)

O casamento civil do filho de Elaine Mickely

Vale lembrar que Luigi e Júlia se casaram no civil há poucas semanas. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely com a presença de amigos e familiares.

Toda a festa de casamento civil foi decorada em tons de azul e branco - até os convidados foram vestidos na mesma paleta de cores. Outro detalhe encantador foi a lembrancinha do casamento. Os noivos escolheram presentear seus convidados com azulejos e cartas personalizadas.

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.

++ Conheça a mansão onde aconteceu o casamento do herdeiro de Cesar Filho