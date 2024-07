Elaine Mickely mostra festa luxuosa de aniversário da nora

Faltando poucos dias para grande festa de casamento do filho, Elaine Mickely mostra festa de aniversário de sua nora; veja como foi

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, mostrou como foi o aniversário de 21 anos de sua nora, a influenciadora Júlia Vieira. Nesta quarta-feira, 24, a jovem fez uma festa em sua mansão e escolheu um tema italiano para sua comemoração.

Com uma decoração em branco e azul e com detalhes em amarelo nas flores e limão siciliano, a esposa de Luigi César celebrou seu novo ciclo em grande estilo. Combinando com os detalhes, a eleita do herdeiro dos famosos apareceu com um vestido amarelo claro.

"Há 21 anos sendo perseguida pela graça do Senhor (e que comece a nova e melhor fase até então) obs: quero meu parabéns viu, família?", disse Júlia Vieira ao compartilhar algumas fotos de sua festa de aniversário.

Em seus stories, Elaine Mickely gravou a decoração da mesa principal e da outra montada para o jantar italiano. Louças, guardanapos, doces e lembracinhas, tudo foi feito personalizado com o tema escolhido pela jovem.

É bom lembrar que, no último mês, os famosos casaram o filho, Luigi César, de 20 anos, com uma cerimônia em sua mansão. O herdeiro ainda terá uma festa ainda maior para celebrar seu casamento. A filha deles também está noiva de um estrangeiro.

Veja como foi a festa da nora de Elaine Mickely:

O casamento civil do filho de Elaine Mickely

Vale lembrar que Luigi e Júlia se casaram no civil há poucas semanas. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely com a presença de amigos e familiares.

Toda a festa de casamento civil foi decorada em tons de azul e branco - até os convidados foram vestidos na mesma paleta de cores. Outro detalhe encantador foi a lembrancinha do casamento. Os noivos escolheram presentear seus convidados com azulejos e cartas personalizadas.

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.

