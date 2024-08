De férias, a atriz Dira Paes chamou a atenção ao exibir toda sua beleza natural enquanto aproveitava o dia em um cenário paradisíaco

Dira Paes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 8, ao compartilhar novas fotos das suas férias.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto aproveitava o dia em meio à natureza. Nos diques, ela aparece com um maiô cavado, fazendo várias poses em um cenário deslumbrante. "Espelho d'água", escreveu Dira na legenda da publicação.

Os fãs exaltaram a beleza da atriz. "Muito linda", disse uma seguidora. "Deusa, sereia", escreveu outra. "Sempre linda e charmosa em suas fotos", falou um fã. "Que maravilhosa", afirmou mais uma. "Que lugar lindo", comentou mais uma.

Recentemente, Dira dividiu alguns cliques raros ao lado de sua família. Ela surgiu aproveitando o dia ensolarado ao lado do amado, Pablo Baião, e dos dois filhos do casal, Inácio, de 16 anos, e Martin, de oito, em uma praia do Rio de Janeiro. "Tomar um banho de mar para agradecer essa família, energizar e vibrar positivamente", disse ela na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes impressiona ao mostrar foto rara de biquíni no início da carreira

A atriz Dira Paes surpreendeu os fãs ao resgatar uma foto raríssima do início de sua carreira. Em suas redes sociais, a artista, de 54 anos, publicou um registro de quando tinha apenas 17. Esbanjando simpatia, ela posou para o clique bastante sorridente e encantou a web com sua beleza natural. Na legenda, ela contou que a imagem foi feita no ano que chegou ao Rio de Janeiro.

"[Lembrança] do tempo que a gente fazia ensaio e mandava revelar", escreveu. Usando um biquíni asa delta, ela arrancou elogios dos seguidores e recebeu diversos comentários carinhosos na postagem. "Foi essa Dira que eu conheci lá atrás, e se transformou nessa diva do cinema e da TV. Viva!", declarou uma internauta. "Não mudou nada, linda!", se derreteu outra. "É muita lindeza", disse a atriz Helena Fernandes. Confira!