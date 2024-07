A atriz Dira Paes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o dia ensolarado em uma cachoeira

Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece curtindo suas férias.

A atriz viajou para o Mato Grosso do Sul e esbanjou beleza e seu corpaço ao surgir aproveitando o dia em uma cachoeira. Para o momento de lazer, a famosa optou por um maiô preto, com um recorte embaixo dos seios.

Ao compartilhar as fotos de seu passeio no feed do Instagram, Dira falou sobre a viagem. "Fui à Boca da Onça procurar Juma e achei um paraíso!", escreveu a artista na legenda a publicação, recebendo vários elogios dos internautas.

"Tão linda", disse a atriz Fabiula Nascimento. "Muita beleza! Você, o lugar e as fotos!", afirmou outra. "De quebra nos presenteia com um book maravilhoso desse. Meu Deus! O lugar em si já é incrível, e com você ficou um espetáculo maravilhoso da Natureza. Ahhh, as belezas do nosso Brasil! Não tem igual", falou uma fã.

Confira:

Dira Paes divide cliques raros com o marido e os filhos na praia

Recentemente, Dira Paes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de seu marido e filhos. Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz apareceu aproveitando o dia ensolarado ao lado do amado, Pablo Baião, e dos dois filhos do casal, Inácio, de 16 anos, e Martin, de oito, em uma praia do Rio de Janeiro.

"Tomar um banho de mar para agradecer essa família, energizar e vibrar positivamente. Boa semana!", disse ela ao compartilhar os cliques em família. Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Família linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre vocês", escreveu outra. "Parabéns, lindos seus filhos", falou uma fã. "Felicidades, família linda", comentou mais uma. Confira as fotos!