Deborah Secco sensualiza de biquíni e recebe elogios

A atriz Deborah Secco compartilha vídeo em que aparece usando um biquíni preto e recebe inúmeros elogios dos seus seguidores

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, a atriz publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece usando um biquíni preto. Nas imagens, a artista faz diversas poses e até mesmo dá uma ajeitadinha estratégica no biquíni em frente às câmeras, exibindo a sua boa forma física.

"Vem coisa boa por aí", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Muito deusa", escreveu uma seguidora. "Um absurdo o tanto que você é linda", comentou outra. "É perfeita que fala, né?", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi como Lara na novela Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo em 2023.

Transplante de sobrancelha

Deborah Secco revelou recentemente que está prestes a realizar um grande sonho: passar por um transplante de sobrancelha. Nas redes sociais da clínica de estética onde fará o procedimento, a atriz explicou os motivos da escolha e compartilhou detalhes do processo, que já começou com a remoção de sua antiga micropigmentação.

No perfil do Instagram da clínica, Deborah contou que sempre sonhou em recuperar os fios cheios e preenchidos, e encontrou no transplante a solução para seus problemas: “Acho que toda mulher já se olhou no espelho e pensou ‘ah, se eu pudesse ter aquela minha sobrancelha de antigamente’. E esse é meu sonho, sabe?”, ela compartilhou o motivo.

“Eu sempre tive algumas falhas na sobrancelha que me incomodavam e estou animada para voltar a ter sobrancelhas mais preenchidas e definidas!”, a famosa contou que deve passar pelo transplante no final do ano, e já iniciou a preparação. “A remoção da micropigmentação é apenas o primeiro passo para um novo capítulo na minha vida”, disse.

“É essencial lembrar que somos lindas do jeito que somos. Aceitar nossas fases e nossas mudanças é um ato de amor-próprio”, Deborah refletiu sobre a transformação, que contará com a aplicação de fios reais para garantir um resultado mais natural e harmônico.

