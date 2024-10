Deborah Secco se prepara para passar por transplante de sobrancelha: ‘Meu sonho’

Decidida a mudar o visual, Deborah Secco explica decisão de fazer transplante de sobrancelha e compartilha detalhes do processo

Deborah Secco revelou recentemente que está prestes a realizar um grande sonho: passar por um transplante de sobrancelha. Nas redes sociais da clínica de estética onde fará o procedimento, a atriz explicou os motivos da escolha e compartilhou detalhes do processo, que já começou com a remoção de sua antiga micropigmentação.

No perfil do Instagram da clínica, Deborah contou que sempre sonhou em recuperar os fios cheios e preenchidos, e encontrou no transplante a solução para seus problemas: “Acho que toda mulher já se olhou no espelho e pensou ‘ah, se eu pudesse ter aquela minha sobrancelha de antigamente’. E esse é meu sonho, sabe?”, ela compartilhou o motivo.

“Eu sempre tive algumas falhas na sobrancelha que me incomodavam e estou animada para voltar a ter sobrancelhas mais preenchidas e definidas!”, a famosa contou que deve passar pelo transplante no final do ano, e já iniciou a preparação. “A remoção da micropigmentação é apenas o primeiro passo para um novo capítulo na minha vida”, disse.

“É essencial lembrar que somos lindas do jeito que somos. Aceitar nossas fases e nossas mudanças é um ato de amor-próprio”, Deborah refletiu sobre a transformação, que contará com a aplicação de fios reais para garantir um resultado mais natural e harmônico. Vale destacar que o transplante não foi a única mudança da famosa neste ano.

Deborah Secco teve um 2024 marcado por grandes mudanças em sua vida pessoal e profissional. Além de encerrar o casamento com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor, a atriz também finalizou seu contrato de longa data com a Globo. Agora, Débora se dedica a projetos mais autorais e explora novos desafios em sua carreira.

Deborah Secco expõe questão que afeta seus relacionamentos:

Na última quarta-feira, 23, Deborah Secco foi a convidada especial do programa Saia Justa, do GNT. Durante a conversa com as apresentadoras, a atriz falou sobre o término de seus relacionamentos e se abriu em uma verdadeira sessão de terapia ao revelar uma questão que tem interferido em suas relações e a faz sentir-se "abandonada”.

Débora expôs um problema do passado que ressurgiu e sempre impactou sua vida amorosa. Adepta da terapia, a atriz acredita na teoria de que você busca seus pais em seus parceiros e revelou que o "abandono" do pai a levou a seguir um padrão específico de homens. Agora, ela contou que tenta quebrar esse padrão e encontrar a felicidade sozinha.

