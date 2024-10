Deborah Secco surpreende com declaração sobre a filha Maria Flor: 'Minha felicidade'

Na última quarta-feira, 23, a atriz Deborah Secco participou do Saia Justa, da GNT e falou sobre mudança em relação a filha, Maria Flor

Na última quarta-feira, 23, a atriz Deborah Secco participou do programa Saia Justa, da GNT, e falou sobre a filha, Maria Flor, de oito anos:

“Durante muito tempo achava mesmo, quando a minha filha nasceu, que ela era a minha felicidade. E ela não merece essa responsabilidade. Ela não merece esse peso de ter que me fazer feliz. Ela me faz feliz, mas eu me faço feliz antes Eu já era feliz antes dela chegar”, avaliou a estrela

“Isso é um presente para ela, de você também mostrar, como mulher numa sociedade que a gente sabe que é machista e matriarcal, que você pode ser feliz com você”, elogiou Bela Gil. “Não desistir também de alguma maneira, mesmo diante de tanta coisa que aconteceu. Acreditar nesse amor”, apontou Tati Machado.

“Eu acredito muito porque acredito que eu venho sendo melhor a cada ano. Então venho escolhendo melhor. A gente é espelho. A gente vai ficando melhor, se tornando melhor, escolhendo melhor e recebendo melhor”, declarou Deborah.

SEPARADA, DEBORAH SECCO REVELA O DESEJO DE SE APAIXONAR DE NOVO

A artista ainda respondeu de qual forma consegue sair de uma desilusão amorosa. “Hoje eu aprendi o meu melhor antidoto que é me reapaixonar por mim. Eu faço lista das melhores coisas minhas, do que eu preciso me orgulhar de mim, de onde eu estava e onde eu estou. Só me escolhendo mesmo porque não fui escolhida muitas vezes. Fui traída muitas vezes, machucada muitas vezes. Em todos os meus relacionamentos eu não fui escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu, eu não posso colocar essa responsabilidade em mais ninguém. E é por mim, é pra mim”, apontou a famosa.

“Eu acredito no amor, eu quero amar de novo. Eu acredito que vou encontrar uma pessoa que não vai errar comigo, eu acredito mesmo, mas eu não preciso disso para ser feliz. Se isso vier vai ser ótimo, e se não vier também serei feliz, me amando, me escolhendo e procurando não errar comigo”, concluiu Secco.

