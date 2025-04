Graciele Lacerda choca ao mostrar sua barriga ao perder mais 5 kg; veja

Três meses após o nascimento da filha, Graciele Lacerda choca ao mostrar como está sua barriga depois de perder mais 5 kg com alimentação saudável

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou como está sua barriga após três meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora digital postou qual peso apareceu na balança e ainda exibiu como está seu corpo depois de perder mais 5 kg.

Seguindo uma alimentação saudável e fazendo atividade física com frequência, a eleita do sertanejo mostrou que eliminou os 5 kg em 10 dias. Antes, a empresária do ramo da saúde já havia revelado que tinha perdido 11 kg desde a chegada de sua herdeira.

Depois de revelar seu peso atual, faltando mais 5 kg para chegar no peso que estava antes da gravidez, Graciele Lacerda postou o antes e depois de sua barriga. Nitidamente com menos volume e inchaço na região abdominal, a mamãe de primeira viagem chocou ao exibir seu resultado.

Ainda nos últimos dias, a esposa de Zezé Di Camargo impressionou ao exibir sua barriga pela primeira vez desde o nascimento de Clara.

Veja como está a barriga de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda já tinha perdido cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da paciente no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg . O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou. Saiba mais da dieta de Graciele Lacerda aqui!