Deborah Secco abre o jogo sobre fim do contrato com a Globo: ‘Jamais partiria’

Após 29 anos, Deborah Secco não renovou seu contrato de exclusividade e revela que a decisão partiu da Globo; descubra o motivo!

Após 29 anos na Globo, Deborah Secco colocou um ponto final no contrato com a emissora carioca. No entanto, a atriz decidiu abrir o jogo e contou que a decisão não partiu dela. Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, a artista revelou que ‘jamais encerraria’ a parceria, mas que está animada com as novas oportunidades após a mudança.

Durante sua participação no Rock in Rio, Deborah conversou com a imprensa e abriu o coração ao ser questionada sobre a mudança em sua carreira. Sincera, ela afirmou que a decisão de não renovar o contrato partiu da Globo: "Tenho eterna gratidão pela Globo por tudo que fizeram por mim, essa decisão jamais partiria de mim”, afirmou.

Apesar do desejo de seguir com o vínculo empregatício, Secco afirmou que compreende os motivos por trás da decisão da emissora e, inclusive, se preparou para a nova jornada: “Sou grata mesmo por tudo que construí ali. Mas entendo que é uma necessidade de mudança. "Fui me preparando para isso. Hoje a gente tem outras vertentes e possibilidades”, disse.

“Foram anos ali fazendo papéis que talvez se eu estivesse nesse outro lugar não fizesse. Então agora as pessoas vão entender um pouco quem sou através das minhas escolhas", Deborah se mostrou animada com as novas oportunidades e contou que está contente por poder selecionar projetos mais autorais a partir de agora.

“Fui trabalhando isso dentro de mim à medida que vinham outros atores perdendo seus vínculos. Estou aberta aos convites para o streaming, para a internet. São novos formatos, acho que agora chegou a hora de uma carreira mais autoral", Deborah refletiu sobre a nova etapa em sua jornada profissional e demonstrou gratidão ao antigo canal.

Vale lembrar que Deborah não é mais contratada como membro do elenco fixo desde julho, quando não renovou seu vínculo de exclusividade. Agora, a artista fará contratos por obra e inclusive, já estaria de olho em um novo trabalho na emissora. Segundo informações do F5, da Folha de S. Paulo, ela estaria em negociação para um novo projeto na Globo.

