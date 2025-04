De biquíni, Paolla Oliveira exibe curvas espetaculares na praia

Ainda comemorando seu aniversário de 43 anos, Paolla Oliveira exibe curvas deslumbrantes ao posar de biquíni na praia; veja as fotos

Nos últimos dias, Paolla Oliveira completou 43 anos e comemorou muito a data ao lado de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Prova disso foram os novos cliques que a famosa postou nesta terça-feira, 22, curtindo ao lado dele e soprando um bolo.

Na praia, a intérprete de Heleninha, de Vale Tudo, novela das nove, apareceu deslumbrante e não passou despercebida. Além de se mostrar com um biquíni amarelo, a loira surgiu em clima de romance com o companheiro, divertindo-se com as amigas e exibindo as comidinhas que levou para celebrar sua data.

Ao abrir o álbum com um clique de costas, Paolla Oliveira logo arrancou elogios dos internautas ao ostentar seu corpo escultural. "Que linda", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz compartilhou cliques de como está sua vida longe do trabalho e encantou ao surgir com seu pai e amigos. A famosa ainda publicou um vídeo no dia de seu aniversário, fazendo um bolo e respondendo perguntas sobre sua vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira recusa publicidades por conta de sua personagem em Vale Tudo

A atriz Paolla Oliveira tomou uma decisão em sua vida pessoal por conta personagem Heleninha que está vivendo na novela das nove, Vale Tudo. Em um entrevista para O Globo, a global contou que está recusando algumas publicidades por causa de seu papel.

Interpretando a herdeira milionária que luta contra o alcoolismo, a famosa falou que durante um ano não fará mais propagandas de bebidas com álcool. A loira então esclareceu que o que fez no Carnaval já tinha sido combinado antes de viver Heleninha. Além de pausar esse tipo de trabalho, a namorada de Diogo Nogueira comentou que pretende fazer as publicidades de forma diferente. Saiba mais aqui!